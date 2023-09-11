為了讓大一新鮮人提早熟悉校園與適應環境，義守大學舉辦「新生定向營」，特別邀請職業圍棋七段、有「圍棋女神」之稱的黑嘉嘉擔任職涯發展名人講座，以「人生的掌棋者」為主題，鼓勵義大新鮮人不自我設限、勇敢追夢，有不少新生都是黑嘉嘉的粉絲，在前廣播電台主持人同時也是義守大學大學「傳播與設計學院」大眾傳播學系校友JoJo主持下，台上與台下互動相當熱絡。

義大新生定向營，邀請圍棋女神黑嘉嘉校園開講，學生見到偶像超興奮。(照片/義守大學提供)

黑嘉嘉與義大新鮮人分享自身從六歲學習圍棋開始，經歷艱苦淬鍊的心路歷程，並送給所有新生「人生如棋、落子無悔」，鼓勵大家不自我設限勇敢追夢。有新生表示過去從電玩遊戲中知道黑嘉嘉，沒想到可以見到本人；甚至還有原本就是粉絲的新生，直接向圍棋女神表白，直說本人實在太美了。另外，傳設原民班的新生羅皓辰，在家人影響下學習圍棋，他表示能在新生定向營中聆聽黑嘉嘉的講座，可將內容化為將來在下棋時與求學路上的重要養分。

新的學年，義守大學校長古源光熱情歡迎超過2000位來自國內外的新生加入義守大家庭。在新生定向營中，古源光進一步鼓勵所有新生，在接下來大學四年裡，一定要盡全力累積專業知識與擴大交友圈，因為在義大校園裡，有全球五大洲、40多國、近1500位的境外生，透過I-Buddy國際學伴計畫，可以結交到世界各地的朋友，進而接觸到不同的語言與文化；另外，義守大學有近600所海外姊妹校，豐沛的國際移動能量，協助義大學子走進世界開拓視野，未來的職場更不再只侷限在國內，培育義大學生成為具有國際觀的專業人才，這是義守大學的使命與承諾。

義守大學今年有超過2000位的國內外新生加入義守大學家庭，豐沛的國際化校園能量，走進義守、看見世界。(照片/義守大學提供)

今年的新生定向營，特別規劃了「義家人聊天室」，讓學長姐和新生交流分享學習經驗，以及「義拍即合」系列活動，讓新生利用手機拍攝校園精彩照片，學校再將照片印製成照片牆，提供學生打卡拍照留念。材料系的楊易庭、陳宥丞表示，學校規劃新生定向營，安排認識環境、瞭解四年學習計畫等，讓初來乍到的新生對未來的有明確的學習方向。工管系的許育嘉說，可利用新生的身分在定向營中盡情發問，從中更瞭解學校，這是很棒的機會。義大新生從定向營中開啟精彩四年的第一哩路，從熟悉學習環境開始，到四年的專業養成、國際視野拓展、職場規劃與就業，義守大學一步一腳印引領學子實現夢想、成就未來。