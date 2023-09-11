輔仁大學於8日隆重舉行112學年度開學典禮。在當前的少子化趨勢下，輔大仍成功達到100%的招生率，並在所有滿招學校中以4139名學生位居首位。校長江漢聲表示，這一成果得益於學校提供的多元課程和豐富資源。輔大的學生能文能武同時關心社會，做中學加上產學合作培養國家社會需要的人才。

輔大今年的新生陣容堪稱星光熠熠，包括奧運桌球選手林昀儒、被譽為「最強國中生」的體操選手莊佳龍、奧運金牌得主許樂，以及「金獎鼓王」尼樂傑等。

被體操界稱為「最強國中生」的莊佳龍，也選擇進入輔大就讀，莊佳龍是體操界的新星，值得期待。(照片/ 輔仁大學提供)

江漢聲校長進一步解釋，輔大的招生成功不僅僅是因為學術表現，更因為其全人教育的理念和跨領域學習的機會，使學生能夠發展多方面的專長，增強其在職場的競爭力。

此外，輔大的校友也為學校的發展提供了強大的支持，他們不僅在經濟上支持學校，還積極參與學校的各種活動，使輔大在少子化的大環境下仍能保持其優勢。

本屆參加叩門禮的優秀新生蕭如琳(中文系)、「金獎鼓王」尼樂傑(音樂系)、李宜蓁(影傳系)、聽奧金牌許樂(體育系)、許睿宸(電機系)、張晶(英文系)、蘇禹丞(營養科學系)、陳虹妘(織品服裝系)，左至右。(照片/ 輔仁大學提供)

開學典禮上，輔大還舉行了傳統的「叩門禮」，象徵著新生開啟大學生活的新篇章。董事會柏殿宏神父在致詞中鼓勵新生，除了學習知識外，還要積極參與社會服務，貢獻自己的一份力量。