新北市教育局與中華民國三一寰宇文化協會共同辦理「大成至聖先師孔子2573週年誕辰釋奠禮暨2023年教師節敬師禮」，9/11日在新北市板橋體育館隆重舉行。本祭典為全國唯一以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光、影像等多元藝術演出之祭孔大典，現場超過2千人參與，共同體驗大型美感盛宴。

祭典由新北市劉和然副市長擔任正獻官，教育部林騰蛟次長、吳清基前部長等受邀上香祭拜。劉副市長表示，孔子「制禮作樂」教化世人，本祭典即跳脫傳統嚴肅的祭典，以「禮樂」型式貫串設計，運用古禮、歌詠、舞韻呈現孔子的教育情懷，不僅表達對孔子崇敬追念之心，更是一場最好的藝術教育饗宴。活動也廣邀各校師生、親子及市民免費索票參與，期望大家在欣賞藝術的同時，油然而生對教師的敬愛之意。

此次祭典由新北市劉和然副市長擔任正獻官，教育部林騰蛟次長、吳清基前部長等受邀上香祭拜。(照片/新北教育局提供)

祭典的所有活動環節，從舞臺至燈光、影像、舞蹈、音樂及服裝設計皆由國內首屈一指之設計師、老師操刀，精細的打造獨具風采之祭孔大典。祭典之舞台、天幕均為全臺之最，除打造360度環型劇場，搭建高12公尺的巨幅孔子像，以水墨畫作品鋪設舞台地板，並以傳統燈具之橘色調營造感性溫馨氛圍，另於主祭壇兩側安排影像布幕，在儀式進行中，以動態影像配襯典雅歌詞，傳達學子緬懷孔子之心意。

雩舞由新北市中山國小舞蹈班26位學生表演，舞出「風乎舞雩」之悠揚姿態，為靜態儀式注入動態的視覺饗宴。(照片/新北教育局提供)

在音樂設計部份，是專門為祭典譜曲，並由樂團及合唱團現場演唱。舞蹈演繹部分，除傳統祭典中的八佾舞，更加入武舞及雩舞，約200多位學生參演。其中雩舞由新北市中山國小舞蹈班26位學生表演，舞出「風乎舞雩」之悠揚姿態，為靜態儀式注入動態的視覺饗宴。

樂團及合唱團現場演唱專門為祭典譜的曲。(照片/新北教育局提供)

中山國小六年級陳緁潁同學分享，去年因為疫情無法參加，非常期待今年演出，希望以最棒的姿態展現給所有觀眾，也希望我們的演出能帶給大家最美的回憶。五年級傅宥霓同學表示，我們在幾個禮拜內，要學會雩舞並熟練動作、做出所有細節，培養彼此默契，大家都十分努力！

教育局表示，本次祭典活動融入現代舞臺表演之元素來活化，打造一場莊嚴華美之藝術饗宴，使民眾及後學既能體驗隆重莊嚴的儀式流程，更能感受表演藝術的綜合呈現，期待以藝術教育的方式將孔子的精神廣為傳播。