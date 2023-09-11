教育部青年發展署辦理「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，鼓勵18到35歲的青年投入社區活化與發展的行列。112年行動團隊「去（khu）海女神龍」及「文化保溫瓶」分別透過刊物、體驗課程、料理做為行動主軸，傳承地方記憶，展現出臺灣多元的文化內涵。

以海為生的澎湖，過去女性勞動角色未受重視，但婦女們其實是支持澎湖社會運作與經濟發展的重要角色。有感於漁村婦女傳統生活模式與技藝逐漸式微，一群生活在澎湖的青年組成「去（khu）海女神龍」團隊，111年提出「澎湖婦女山海知識記錄與傳承」的行動，奠基於澎湖社區在地知識的田野調查基礎。而今（112）年則藉由女性的角度，記錄地方過去的生活智慧。團隊結合地方耆老，規劃「澎湖婦女」為主體的文化教育體驗課程，讓澎湖學子認識海女文化，並製作「去海女神龍─澎湖婦女山海知識圖鑑」刊物，期待透過教育傳承澎湖婦女的視角，看見澎湖多元的生活記憶。

去（Khu）海女神龍團隊辦理文化教育體驗課，邀請學子跟著澎湖阿嬤到潮間帶採集殼仔。(照片/青年署提供)

雲林縣虎尾鎮建國眷村承載著延續三代的土地連結與生活記憶，整整超過一甲子歲月的歷史痕跡，由在地青年所組成的「文化保溫瓶」致力於復振眷村文化，110年開始即以「飲食」為行動主題，挖掘眷村的記憶味；111年成立「眷味廚房」，透過採集眷村菜與家戶故事，進行地方人物與故事的蒐集；今年團隊更提出「虎尾眷村遺失眷味尋回行動計畫」，以「記憶中的眷村味」為題，擴大邀請附近住戶參與田野調查，團隊進一步與地方小農合作，運用在地食材重製眷村菜，並製作「眷味飲食履歷ID卡」，讓民眾認識每一道菜的故事及食材履歷。團隊也藉由優化眷村食譜並記錄影像，讓外界認識眷村「食」的文化，藉此持續擴大眷味廚房的影響力，傳承記憶中的眷村味。

文化保溫瓶團隊辦理眷村飲食文化體驗活動，讓參與者透過製作空氣餅認識眷村菜。(照片/青年署提供)

青年署推動Changemaker計畫鼓勵青年組成團隊，以行動展現自己對家鄉土地的熱愛，想認識更多青年在地方的行動故事嗎？112年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫成果展將於12月9日、12月10日於華山1914文化創意產業園區中4B登場，現場將邀請Changemaker行動團隊、學習性青聚點、Dream Idea績優點子青年等共襄盛舉，歡迎大家前來臺北相聚。另外也可關注教育部青年發展署官網（www.yda.gov.tw）及青年社區參與行動2.0官方網頁（https:// www.ydachangemaker.tw），並加入青年署FB粉絲專頁掌握最新消息吧！