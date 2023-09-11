2025年臺灣即將邁入超高齡社會，65歲以上人口將超過20%，屆時長照人才需求遠比現在更多。中臺科技大學與日本知名社會福祉法人州鵬會長照機構為促進國際交流合作、共享資源，攜手培育優質長照跨域人才，9/10日由中臺科大鄭凱元副校長及州鵬會富森一矢總機構長代表雙方，齊聚中臺科大簽訂產學合作備忘錄（MOU），透過師生赴日研習、學生海外實習及就業等機會，讓師生可以實地前往日本進行交流，期能透過臺日雙向互動學習，創建學校與日本知名長照機構技術合作的交流管道，共同培育優質的長照跨域專業人才。

中臺科大創校迄今已滿58年，多年前已預見未來臺灣長照需求，鄭凱元副校長表示，臺灣跟日本都存在人口老齡化現象，面對少子女化與人口老化，健康照護和智慧科技是國際趨勢，中臺科大是在全國技職教育體系中，醫護技術類科系最完整學校之一，在高齡醫療與長照產業的人才培育上深具優勢，相信藉由此次中臺科大護理學院（老人照顧系暨長期照顧碩士學位學程、護理系/所）與日本社會福祉法人州鵬會的合作機會，可以為兩地相關產業帶來很大的幫助。

中臺科大與日本州鵬會產學合作培育國際長照跨域專業人才。(照片/中臺科大提供)

中臺科大護理學院蔡麗雲院長也表示，在國際上，日本是長期照護的典範，此次攜手日本社會福祉法人州鵬會長照機構，意義非常重大，無論是產學合作或教師研習、學生海外實習及就業等，都有更加完善具體的規劃。希望透過創新長期照護應用，培育長照全方位整合照護專業人才，共創長照新願景。日本社會福祉法人州鵬會富森一矢總機構長表示，中臺科大是臺灣首間與州鵬會正式合作的學校，這次產學合作聚焦於長照領域之應用，除希望藉此可有效拓展長照機構的多元化服務之外，更期待運用智慧科技的輔助，讓長照服務達到事半功倍的成效。

中臺科大與日本州鵬會交流座談。(照片/中臺科大提供)

中臺科大與日本州鵬會合影。(照片/中臺科大提供)

中臺科大秉持「技術專業、人文關懷」教育理念，近年來更以「永續中臺」為願景，積極推動國際學術的合作與交流，落實聯合國永續發展目標（SDGs）第四項優質教育及第十七項多元夥伴關係，透過深化國際交流、互動，開展更多的機會，創造國際共好，藉此提升中臺科大師生的專業能力與語言能力，培養多元國際競爭力。