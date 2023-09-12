數位時代的來臨，科技的運用逐漸變得重要。而台灣暨臺北市公共關係協會(TIPRA)也意識到這個課題，九月起將舉辦一系列的數位論壇，此次論壇的主題為『創新公關 數位賦能』深入剖析，如何運用科技讓公共關係變得更加創意和具影響力。論壇正式揭幕前，TIPRA與DMA台灣數位媒體應用暨行銷協會數位應用組攜手籌備前導沙龍，透過深度交流期待為今年的數位論壇帶來更多專業視角與深度內容。

台灣暨臺北市公共關係協會(TIPRA)理事長黎榮章致詞。(照片/ TIPRA提供)

TIPRA 理事長黎榮章表示，數位改變了整個行銷及公關的風貌，許多公司也開始做公關整合的業務。他強調台灣已有許多具競爭力的數位工具，PRtech Landscape廣納台灣具代表性的數位工具，讓這些工具得到更多曝光與了解，也期待能透過此次地圖繪製，同時間鼓動公關產業界積極向客戶提供包含公關科技應用的策略整合方案，給企業、品牌客戶帶來更好的公關策略與發展。今年同時間也跟文化大學合作華文公關論壇，發表所製作出的公關科技地圖，希望可以指引整個公關業，在科技上面的方向。

DMA數位應用組召集人謝佩芳致詞。(攝影/ 黃奕銘)

共同協辦此沙龍的DMA數位應用組召集人謝佩芳指出，台灣的行銷應該往全世界發展，期望先進行本土孕育再擴展到國際，而企業對於PRtech的弱應用可能導致品牌損失，因此深入了解和運用數位工具至關重要。她說，DMA數位應用組匯集了來自PRtech領域具代表性技術，而TIPRA會員公司在公關技術策略整合方面更具專長，雙方聯手必定可以為客戶提出優異的解決方案，達到三贏。

郭慶輝理事長代表第二面向發表，也希望此次的討論在論壇上可提拱給公關行銷更多不同的思維。(照片/ TIPRA提供)

前導沙龍共分為三大面向，分別為內容管理與優化、互動技術應用及議題擴散與管理，每組都有各領域的公關菁英，齊聚一桌分享對於該面向看法。第二面向代表郭慶輝理事長表示，參與的菁英討論完後，內心中存在一個矩陣圖，圖中縱向為各種中介者，從大眾媒體、自媒體到社群媒體；橫向的部分，則為整個PR事件的前中後，拉出來形成一個大矩陣，而大家可以跟公關公司配合的強項，剛好點在矩陣格子裡，希望透過論壇可已提拱給公關行銷更多不同的思維。

本次前導沙龍匯集許多學界和業界的專業人士，一同齊聚交流。(照片/ TIPRA提供)

此次『創新公關 數位沙龍』匯集來自學界和業界的專業人士，探討在數位工具賦能之下如何刷新公共關係新視野，為未來的公關策略注入創新思維。接下來將以「創新公關 數位賦能」為題，於9、10、11月舉辦三場公關科技論壇，探討新聞內容管理與優化、互動技術應用和議題擴散與管理等三大關鍵面向的技術應用。同時，協會也歡迎更多擁有公關科技的廠商主動提出申請，經審查符合項目定義，就可以列入PRtech Landscape推薦廠商。