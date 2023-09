2023 PSBH國際問題解決松,由五國八校共同主辦,為期四天三夜,參與師生超過500人。課程最後一天,匯流於大同大學進行決賽、頒獎典禮及閉幕式。大同大學校長何明果致詞時,對同學表達肯定及佩服,「跟來自不同國家、領域的團隊合作,學到很多,雖然累但一定有收穫」。PSBH全球跨校課程由超過150位專業教師、場域業師及指導老師投入,成就全球高校永續創新合作新典範。

參與的五十一組團隊以「醫療創新」、「社會創新」及「教育創新」面向出發,發現問題,提出解決方式,由指導老師、場域業師、青年夢想導師與助教,帶領小組進行場域踏查、建立線上群組進行互動討論,選出最後得獎者。

得獎名單:

一、教育創新組/第一名:Designing a warning system for hearing-imapred students during swimming pool classes in the event of a dangerous。第二名:你好我好大家好的學餐。第三名:無菸校園的美麗與哀愁-癮君子的能與不能。

二、社會創新組/第一名:全盲生「用心」學舞步,跳舞機運動的想像與實踐。第二名:啟聰學校餐廳再設計一以互動裝置豐富聽障學生環境感知。第三名:金融科技世界下的財富自由之路。

三、醫療創新組/第一名:預立醫療:如何推廣「預立醫療照護商」(ACP),第二名:如何利用虛擬的實景訓練急診室中提升醫學生的臨床決策(高壓環境)。第三名:友善醫院、智慧醫療:如何幫助病人初到醫院不迷路、不漏檢查、不延誤時間,提供簡單友善智能醫院導覽。