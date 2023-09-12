2023 PSBH國際問題解決松，由五國八校共同主辦，為期四天三夜，參與師生超過500人。課程最後一天，匯流於大同大學進行決賽、頒獎典禮及閉幕式。大同大學校長何明果致詞時，對同學表達肯定及佩服，「跟來自不同國家、領域的團隊合作，學到很多，雖然累但一定有收穫」。PSBH全球跨校課程由超過150位專業教師、場域業師及指導老師投入，成就全球高校永續創新合作新典範。

參與的五十一組團隊以「醫療創新」、「社會創新」及「教育創新」面向出發，發現問題，提出解決方式，由指導老師、場域業師、青年夢想導師與助教，帶領小組進行場域踏查、建立線上群組進行互動討論，選出最後得獎者。

得獎名單：

一、教育創新組/第一名：Designing a warning system for hearing-imapred students during swimming pool classes in the event of a dangerous。第二名：你好我好大家好的學餐。第三名：無菸校園的美麗與哀愁-癮君子的能與不能。

二、社會創新組/第一名：全盲生「用心」學舞步，跳舞機運動的想像與實踐。第二名：啟聰學校餐廳再設計一以互動裝置豐富聽障學生環境感知。第三名：金融科技世界下的財富自由之路。

三、醫療創新組/第一名：預立醫療:如何推廣「預立醫療照護商」(ACP)，第二名：如何利用虛擬的實景訓練急診室中提升醫學生的臨床決策(高壓環境)。第三名：友善醫院、智慧醫療：如何幫助病人初到醫院不迷路、不漏檢查、不延誤時間，提供簡單友善智能醫院導覽。