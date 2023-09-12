中山區大直街94巷民宅塌陷事件，教育局目前掌握受影響師生合計64位(截至9/11 上午11時)，其中58位師生已到校上課，尚有6位因病或因事請假，教育局已提醒6位學生所屬學校的校長，持續關心學生狀況，給予相關協助。臺北市教育局認助清寒學生基金會提供受災師生急難救助金，每名受災戶師生1萬2,000元、預防性撤離戶師生6,000元，目前計有受災戶師生28名、預防性撤離戶師生36名，提供救助金共55萬2,000元。

市府重視學生學習權益，昨日林奕華副市長前往大直高中關心學生就學情形，提醒學校務必主動提供師生課務、服裝、課本表簿冊、學用品餐具等彈性處理與協助，更要關心受災學生的心理情緒撫慰輔導，災後重建不只是房屋、道路等的物理復原，更重要的是學生們的心理重建，學校要作為學生堅強的後盾給予支持力，學生們的心智才會越強韌。

受影響學生所屬學校校長、主任亦到現場，湯志民局長以認助清寒學生基金會董事長身分將救助金交由校方帶回轉交給學生，也提醒學校在第一時間啟動關懷輔導機制，提醒導師提高受災戶學生之察覺與辨識，以利隨時介入協助；另輔導室也依個案情形，提供個別輔導或團體輔導等措施，穩定學生身心理狀態及就學適應。