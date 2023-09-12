少子化海嘯衝擊，城市科大靠國內外實習，讓學生燙金學經歷。開學特別舉辦「城市祈願，夢想啟航-做事我最傲」活動，讓新生闖關，敲幸運鑼、寫祈願卡、領夢想金幣，讓新生能夠快速融入校園生活。

新生入學先練兵，培養校園新三力，包含外語能力、專業素養及就業技能。城市科大學生實習人數破千，國內廠商近四百家，包括台積電、南亞科、晶華、台新等知名廠商，也和電視台產學合作大型歌唱選秀節目，讓學生實際參與錄影演出。海外實習則以日本、澳洲最大宗，包括王子飯店、滑雪學校、澳洲上海天同餐飲集團等等，飯店、餐飲、觀光休閒成為海外實習三大熱門職缺。

城市科大校長馮美瑜表示，海內外實習學生超過1600人，比去年多了100多人。解封之後到海外實習學生超過120人，赴日本、澳洲、新加坡，甚至到歐洲的米其林餐廳實習，不是頂大但我們是頂尖，學生進入城市科大都有好本事。