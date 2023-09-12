絲瓜炒枸杞、苦瓜炒鹹蛋、地瓜葉燜皮蛋、馬鈴薯沙拉、櫛瓜烘蛋、椒鹽豆腐、香菇蔬菜湯，豐富的六菜一湯，料多味美，讓人食指大動。每月一次的「誰來掌廚」，總舖師正是慈濟科技大學瑞智憶學苑的失智阿公阿嬤們，讓阿公阿嬤輪流當主廚，分別負責切菜、洗菜、切水果等，共同烹飪出一道道拿手好菜。

身為客家人的信容阿公，總不忘端出招牌料理「芋頭梗米粉」，因為，芋梗指的是芋頭的莖，在削掉粗纖維的表皮前，不可先洗水，否則容易造成皮膚接觸發癢，卻是道地的客家古早味。既耗時費工又考驗技巧，平常想吃還沒這麼容易。

特別的是，一向主導設計教案的護理系實習學生，面對廚藝精湛的失智阿公阿嬤，簡直戰鬥力歸零，除了點頭說好，再無其他話語權，妥妥的「角色大互換」。護理科五年級學生朱容秀表示，光是討論菜色，阿公阿嬤都知道該買什麼當季蔬菜、價格多少才合理，甚至，還從自家菜園直接拔來「尚青ㄟ」！

為了不「扯」阿公阿嬤的後腿，護理系實習學生還在週末臨時抱佛腳，找同學媽媽惡補烹調SOP，卻在「打下手」的過程中，被失智阿公阿嬤嫌棄「笨手笨腳、手腳慢」，立刻轉換成「好棒棒」讚美攻勢，「這豆腐煎的太漂亮！怎麼可以這麼香！看了肚子好餓！」護理科五年級學生吳紘儒表示，只要聽到鼓勵的話，長輩就會越做越勇，越做越多！

護理系實習指導老師蘇信鳳表示，往往家人會擔心失智長輩受傷，所以限制對方行動、下廚、做家務，但是，卻忽略了長輩早已習以為常，甚至得心應手。不妨採「減法照顧」思維，在能力所及的範圍裡讓長輩多參與，既可以喚起過去回憶，達到懷舊治療，又能有投入感和成就感。

瑞智憶學苑專案助理吳政樺表示，難免在烹飪的過程中，失智阿公阿嬤會忘記是否重複下調味料，與其阻止下一步行動，引發可能的衝突，還不如揪長輩一起試吃，讓老人家覺得備受尊重。因為，無論是眼（視覺）、耳（聽覺）、鼻（嗅覺）、舌（味覺）、身（觸覺），都能刺激失智長輩的感官，也能看見老人家活潑、專業，又有主見的另一面。