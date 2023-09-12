龍華科技大學執行第三期「牽手龜山—保育、人文、科技的共榮與昇華」USR計畫，延續計畫精神，營造社區、學校多元特色，由計畫主持人資訊管理系施教旺老師，運用暑假帶領USR團隊赴各個社區、學校舉辦資訊營隊，引領民眾一起體驗現代及未來資訊科技所需使用的新知，以縮減數位落差。

為了讓社區民眾透過多元的科技體驗來提升地緣認同， USR團隊日前遠赴馬祖地區，舉辦「資想邀您來卡蹓」夏令營，展開為期八天的資訊體驗營活動，邀請馬祖民眾與龍華師生一同參與，參加活動的民眾年齡從垂髫到古稀都有，正所謂「活到老，學到老」，落實聯合國2030永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），第四項目標SDG4的提倡高品質教育及終身學習精神。

本次活動團隊攜帶虛擬攝影棚、雷雕、Zenbo機器人、VR眼鏡、螢火蟲(幼蟲)等設備與教材與馬祖民眾分享，營隊列車首場開抵南竿鄉山隴社區，山隴社區民眾對虛擬攝影棚非常感興趣，雖然過程中常常因為語言上的不適應而發生小插曲，但團隊努力運用虛擬攝影棚等設備，為民眾拍攝別開生面的美美照片，紛紛獲得參與體驗民眾的驚喜與感謝，也讓首場活動圓滿結束。

第二站來到馬港社區，經過山隴社區的洗禮後，團隊獲得許多經驗，把場地佈置得更完善、動線安排更流暢，馬港社區有許多小朋友參加，VR眼鏡在這個社區發揮極大效果，讓學童體驗到平常較少接觸的科技；第三站營隊列車則抵達仁愛村(鐵板社區)，也是本次社區活動最終站，鐵板社區的民眾都對螢火蟲幼蟲覺得新奇，經過關卡時都會低下頭來欣賞幼蟲在觀賞箱內活動過程，並仔細聆聽團隊詳實生動解說。

計畫主持人資管系施教旺副教授表示，桃園一直是馬祖人的第二故鄉，所以今年度USR列車開到南竿鄉，以資訊營隊縮減數位落差，具體實踐SDG4優質教育內容，使志工青年發揮專業培養在地人才，來達到永續發展的目標。

協同主持人電子系張志標副教授則指出，此次結合資管系與電子系兩系師生，一同到馬祖為鄉親服務。過程中同學不但要向社區長輩們展現資訊方面的專業，更要不斷嘗試突破語言與年齡的隔閡。