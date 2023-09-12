為迎接新生入學，聖約翰科技大學每年在新生入校之前，都會徵選校內具有服務熱忱的學長姐，進行兩日的幹部訓練。結業式以「濯足禮」作為訓練的結束，以及下一階段服務的開始，8位師長彎腰屈膝為學生幹部洗腳，象徵謙卑服務精神的發揚與傳承。

校牧室吳興祥校牧指出，聖約翰科大重視傳承、以生命影響生命的精神，每年舉辦「濯足禮」，效法耶穌為門徒洗腳的謙卑服務精神。今年由台灣聖公會張員榮主教、唐彥博校長、校牧室吳興祥校牧、陳敏文輔導及校友總會賴俊年理事長、童志誠理事等8位師長彎下腰、屈膝蹲著替學生幹部們洗腳。藉此勉勵同學以謙卑和感恩的心來帶領新生，並將約翰人「以生命影響生命」的精神傳承下去。而服務同學們也從校友學長姐手中接下輔導幹部聘書，接受服務新生的任務。

唐彥博校長肯定「濯足禮」重視服務、手心向下的精神。他勉勵參與「濯足禮」的幹部同學，要以為你們洗腳的傑出學長姐為榜樣，定下人生階段性的目標，期許同學能在學校定心。他也勉勵學生幹部要成為擁有感恩之心、學習之心、自信之心、關懷之心及回饋之心的「五心」人才，不只在學業上努力，也要精進品格，一起打造聖約翰美好的未來！

校牧室帶領幹部們進行「摸卡牌」及「神奇的棍子」體驗教育。在體驗教育過程中，發現我們常在生活中面對溝通的困難，因每個人都是不同的個體，生活與成長背景不盡相同。透過體驗教育鼓勵同學勇敢溝通與表達，藉由「核對」來確認彼此的溝通內容及想法是否一致。在團隊中建立默契，也強調團隊在完成一件事的過程中，人與人之間的合作關係十分重要，要珍惜每次合作共事的機會。