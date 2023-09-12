第九屆武漢金銀湖盃創新創業大賽總決賽將於13日拉開帷幕，來自台灣的十組優秀選手隊伍已經抵達武漢，積極投入賽前的準備工作，將與大陸賽區十組選手角逐金、銀、銅獎項。

今年大賽的主題定為「兩岸同心，共創共贏」，期待台灣與大陸之間在創新和創業領域展現合作精神。來自台灣的10組參賽隊伍代表著不同領域的創新概念與永續精神，參賽項目包括香氛腦波銀髮組、精準導航與定位系統、超音波驅鳥器、漢字研究、擴增實境（AR）應用、寵物平台等等。

台灣選手參訪青年創業基地。(攝/景義婷)

本次隨著台灣團隊抵達武漢的人員除了10組優秀選手，台灣主辦單位中華兩岸文經協會宋智忱理事長亦帶隊同行，宋理事長表示這次與武漢合辦的大賽是一個特別好的機會，旨在為台灣年輕人搭建一個充分發揮自己才華的舞台。期待台灣代表隊的選手能夠在這場比賽中有出色的表現，不僅為自己的事業發展打下堅實的基礎，更能為台灣的創新和創業做出貢獻。這場比賽不僅是個人的成就，更創造了兩岸年輕人優勢共贏的合作和友誼。

兩岸總決賽即將於13日舉行，期待台灣選手能夠在這場激烈的競賽中展現出色的表現，為台灣拿回金獎，並為兩岸創業合作開創更多可能的夢想，實現共同發展的目標。