義守大學鏈結所屬集團的醫療資源，積極培育國內外優秀醫護人員，並於12日舉行大體老師啟用暨感恩追思禮，感謝4位大體老師宋秋花、林振傑、陳金榮、陳老師的「大捨無求」，儘管生命已逝，仍以身體教學。義守大學醫學系、學士後醫學系和學士後中醫學系等師生致上深深敬意，感謝大體老師在人生最後一哩路為醫學盡一份心力，現場播放4位大體老師生前影片介紹，氣氛令人動容。

義守大學校長古源光相當感謝大體老師的無私奉獻和家屬的支持，他表示每位大體老師都是「無語良師」，捐出大體「以身示教」；大體老師走到生命的盡頭，但卻讓生命的價值無限延伸，這是非常大的貢獻，期許醫學生必需懷著感恩的心學習，不辜負大體老師的心意。醫學院院長林俊農致詞提到，踏入臨床30年，接觸無數的生離死別，大體老師或家屬，在忍受身體最不舒服或情緒最低落的時候，願意捐出大體，這是多麼偉大的決定，希望所有學生懷著感恩的心，感謝大體老師，好好學習，成為良醫。學士後醫學系主任顏永杰表示，義守大學不只培育國內優秀的醫療人員，學士後醫學系外國學生專班在過去11年來，致力於協助友邦培育醫師，大體老師及家屬們無私的奉獻，更能體現出臺灣人的愛心是超越國籍與種族的界線。

每位大體老師來自不同家庭，也都有自己的人生故事。林振傑老師個性聰慧開朗，即使生病也持續保持堅強，更決定捐出大體幫助社會。宋秋花老師堅信死亡不可怕，期許醫學院學生未來承擔起拯救生命的使命。陳金榮老師曾說過，生前沒機會能當老師，能夠捐獻身軀擔任大體老師貢獻社會，對他來說是很棒的選擇。另一位陳老師過去曾幫助孤兒剪頭髮、捐款等活動，因受到肝癌過世的父親影響決定捐大體，希望用自己的身體為社會留下最後一份溫暖。

陳金榮老師的兒子陳俊傑表示，全家都很贊成父親決定捐出大體，因為這是真正為醫學做出的貢獻，這是父親的重要時刻，更是家屬感到榮耀的一刻，希望義大學子好好學習成為良醫。醫學院學生代表致詞的黃思涵說，老師們的身體是醫學知識的寶庫，得以讓醫學生進臨床治療前奠定良好的基礎，謝謝大體老師無私大愛的付出。「大體解剖學」是醫學生極為重要的一堂課，醫學生除了認真學習作為報答之恩，義守大學也提供大體老師直系親屬於義大就學學雜費全免補助，傳承老師的愛，並以表感謝之意。

義守大學校長古源光感謝大體老師的無私奉獻和家屬的支持，老師們走到生命的盡頭，但卻讓生命的價值無限延伸，是非常大的貢獻。(照片/義守大學提供)

追思儀式中播放大體老師們生前的影片介紹，在場所有人頻頻拭淚。(照片/義守大學提供)