新北市大力推動技能培育，讓學子走出不同的路!第53屆全國技能競賽青少年組，也是第2屆亞洲技能競賽國手選拔賽於日前登場，新北市共誕生3位國手，全國最多，將代表臺灣於今年11月24日至12月1日至阿拉伯聯合大公國阿布達比參加第2屆亞洲技能競賽，用技能讓世界看到臺灣。

教育局表示，新北市於第53屆全國技能競賽，12個青少年組中，獲得4金，全國最多，感謝新北高工、福營國中、正德國中及重慶國中全面支持，另包辦6銀、4銅、5位第四名、3位第五名、11位佳作，成績大放異彩。

另外，新北市首創推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練指導及出國研習獎勵，更於去年率全國之先全面推動青少年職種培訓，媒合技職端攜手培訓鄰近國中對技職有興趣之學生，透過近1年培訓、模擬賽、全國賽、選拔賽，3位16歲小將過關斬將取得臺灣代表資格，祝福亞洲技能競賽如願奪金。

獲得平面設計技術職種金牌的智光商工吳尹之國手表示，去年晉級全國賽，因確診無緣參加。但也因為兩年的積累，才能在今年奪下金牌，更當選國手，喜悅真的無法形容。隨之而來有更多的挑戰，不斷提醒自己要更加努力，才能站上世界的舞台。特別感謝復興商工張佳涵老師無私跨校教導，才能順利奪金，也謝謝重慶國中及智光商工師長們鼓勵及協助，藉此鼓勵學弟妹，只要堅持努力不懈，一定會看見喜悅的成果！

新北高工范庭瑋國手獲得網頁技術職種金牌，他表示，但未曾想過能夠在這麼短的時間內取得國手資格，辛苦的過程讓自己深刻地體會努力和決心的重要性。特別感謝新北高工老師們和家人無限的支持和鼓勵，自己將繼續保持熱忱，堅持不懈地追求目標，不斷提升技能，為即將到來的亞洲賽努力。

另一位獲得商務軟體設計職種金牌的新北高工彭彥富國手表示，從小對商務軟體設計充滿興趣和熱情，在福營國中時，開始參加新北高工專業培訓，經系統性訓練，取得全國技能競賽商務軟體設計臺灣代表選手，將持續發揮對於商務軟體的熱愛，為國爭光。

新北高工資訊科主任陳錫齡表示，新北高工資訊科協助新北市培訓商務軟體設計與網頁技術兩職種，此次包辦金銀銅，成績斐然。培訓從去年12月開始每周六，有時晚上與假日學生也會主動到校練習，培訓期間看見這群偏才型學生，課業失落，但從技術找回自己、肯定自己，是件很有成就感，很有意義的事情。

教育局表示，新北獨家金手培訓制度，鼓勵對於各項技藝技能有興趣的孩子勇於嘗試，未來更將傳承及培育更多青少年培訓切磋技術，透過技能扎根在地就學，持續培養代表臺灣征服世界的頂尖人才。