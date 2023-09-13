新學期新氣象，酷課APP助家長陪伴孩子銜接學習旅程!北市「親師生平臺/酷課APP」提供親師生8大面向多元智慧校園整合服務，迄今累積用戶數超過31萬人次，家長僅需透過親子綁定帳號一指登入，即可享有各項孩子學習及校園生活e化服務，包含即時掌握孩子到離校時間通知、班級電子聯絡簿、校園通知重大公告等，成為家長掌握孩子校園生活的方便神器。

112學年度「親師生平臺/酷課APP」將新增推出「學習獎勵」、「智慧健康管理」及「電子成績單」三大主要服務，「學習獎勵」功能由教育局及學校端建置學習任務，鼓勵學生完成學習任務，強化學生養成自主學習習慣，並增進學生與校園互動機會；「智慧健康管理」服務整合本局建置的健康管理系統，讓學生及家長可透過手機查看學生重要健康數據，包含:身高、BMI、視力及體適能等，健康管理更輕鬆有效率；另外將優化成績查詢功能，新增「電子成績單」，學生及家長可下載成績單留存，紀錄學習成果。

「親師生平臺/酷課APP」自110年9月推出至今下載數超過31萬人次，使用總次數累積超過600萬次，家長們可申請與小孩綁定的親子帳號以使用APP服務，而截至111年第2學期，北市家長的親子總綁定率已突破8成，足見家長對APP的高度使用意願。

「親師生平臺/酷課APP」提供多面向專屬個人化校園服務，如學生安全一直是校園重要議題，「到離校推播」功能可於學生到離校刷卡時，即時以APP推播通知家長孩子進出校園情形，且家長無須額外負擔費用，開啟APP通知即可輕鬆掌握子女進出校園安全，此外，學生飲食安全亦是家長關切重點，「親師生平臺/酷課APP」整合了教育部「校園食材登錄平臺」，讓家長可快速查詢學校營養午餐相關資料。

新學期的到來總會有許多校園公告資訊，如學生編班、學校日時間、學雜費繳費及校園社團或競賽活動等訊息，「校園官網訂閱」功能讓家長不用定時到學校網站查找相關資訊，只要透過APP訂閱校園網站訊息推播服務，校園公告消息將會直接推播到個人行動載具，另外還有「班級聯絡簿」功能，班級導師可提醒家長課堂應攜帶物品、通知班內注意事項及指派作業考試項目等，亦提供家長及老師留言交換意見，促進親師交流，兩項貼心服務讓家長不再漏接孩子校園生活相關資訊。

臺北市政府教育局表示「親師生平臺/酷課APP」為北市5S智慧校園核心，除減輕校園行政負擔外也增加家長參與孩子校園生活的機會，有效增進親師生間的關係，亦提供「線上請假」、「校園繳費」、「活動報名」及「成績/缺曠/獎懲查詢」等多項智慧校園服務，並持續開發便利的校園e化服務，還沒下載「親師生平臺/酷課APP」的家長，趕快拿起手機申請親子帳號綁定，在享受智慧服務帶來便利的同時，也讓教育局與您一同陪伴孩子在校園中安心成長。