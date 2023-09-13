2023第8屆「新住民舞蹈比賽」即日起開放報名至9月25日止，初賽分別於10月28日、11月4日、11月26日舉行；決賽將於12月17日舉行，屆時將有來自各地的舞者一決高下，共同見證新住民文化的魅力。

為協助新住民適應環境、發展潛能，並讓一般民眾了解多元文化意涵，教育部除自105年起推動新住民揚才計畫，亦於同年辦理「新住民舞蹈比賽」，希望藉由舞蹈促進文化交流。辦理競賽7年間，我們看到了新住民家長帶著孩子共同組隊參賽，藉由競賽將母國傳統舞蹈傳承給下一代，讓孩子有更多機會了解家鄉文化，達到普及多元文化學習機會；也有新住民朋友，延續在家鄉擔任舞蹈教師才華，站上人生新的舞臺，將母國文化與藝術展現於國人面前，進而促進理解與尊重；更有新住民朋友在蟬聯多年比賽冠軍後，受邀參與許多新住民活動演出，持續發光發熱。

教育部表示，近年參賽者的年紀更橫跨4歲至83歲，可見舞蹈是不分國籍與年齡的藝文活動，今年為讓更多新住民朋友加入舞蹈的行列，調整門檻資格，每個報名團隊中的新住民人數比例門檻從過去的2/3下調至1/3，希望能夠吸引更多不同背景的舞者參與。另為鼓勵離島新住民踴躍參賽，本年度起只要團隊成員中有1/2的人戶籍地在澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼等離島地區，該隊可逕行參加決賽。除上述新規範外，今年度也首次設立甲組、乙組，若過去3年內（109至111年）曾獲得決賽獎項之隊伍，將以甲組身分參賽，鼓勵更多經驗豐富的參賽者同臺競技；舞蹈初學或初次參賽者，則適用乙組參賽，以鼓勵所有族群踴躍參賽、相互交流。

教育部表示，未來仍將持續透過新住民舞蹈比賽，讓不同語言、文化、背景的新住民朋友們匯聚一堂，在舞臺上各自展現出最傲人奪目的母國舞蹈，並以舞蹈交流各不同國界與家鄉的文化及故事，為臺灣這片土地注入更加豐厚的文化及表演藝術能量。2023年第8屆新住民舞蹈比賽報名方式，包含網路線上報名、傳真報名、紙本郵寄等方式皆可，受理報名時間到9月25日為止。（https://www.surveycake.com/s/llG1L）更多競賽資訊，請至活動粉絲頁「新住民舞蹈比賽」（https://www.facebook.com/NIDC2017/?ref=settings）搜尋，或逕洽承辦機關-國立臺灣戲曲學院金小姐(電話：02-2796-2666#1114)。