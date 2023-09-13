夢想淘心室9月13日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到股票上櫃公司尚立股份有限公司及尚茂智能科技股份有限公司董事長，同時也是連鎖餐飲業的執行長簡剛民。來到曉宇宙節目中分享求學和職場經歷與夢想。他提到近年因新冠疫情的影響加上AI科技當道，二者對產業發展帶來危機與重塑轉型的時機點。簡剛民表示臺灣將於2025年進入超高齡社會，銀髮族產業會是未來很大的商機，因此健康、醫療長照等將是未來發展機會。

主持人詢問簡董像哪一道料理?簡剛民表示，自己從事科技業40多年，最後跨域到餐飲業，認為人生應該接受時時刻刻的變化，所以用無菜單料理作為代表，無菜單料理可以因應不同季節的食材，加上廚師的手藝和巧思，製造出不同的口感，分享給饕客們，讓他們享受到健康美味的美食，就如同他的人生。

疫情三年，人留在台灣未前往大陸的半導體公司，營收卻能穩健成長，是用什麼方法?簡剛民認為中美貿易戰導致全球供應鏈重新洗牌，加上新冠疫情帶來突發性的影響和挑戰，他以「零件通路」、「智慧平台」、「生活服務事業」這三個領域去經營。在零件通路上，全球高科技產品製造轉向印度，擴大於印度的投資。在智慧平台方面，包括涵蓋保全、交通、娛樂的智慧生活；高齡化下的智慧醫療；實體至虛擬、線上至線下的智慧商業；用較少人力創造大量產出的智慧農業等。至於生活服務事業方面，除了經營餐廳外，也包含了長照食品開發。簡剛民表示因長期和日本合作，日本在高齡飲食上已著墨多年，在餐食柔軟度和個人咀嚼吞嚥能力，會將飲食分成了七個等級，是台灣目缺乏的技術，所以他將日本的分級飲食引進台灣，期望未來可以解決銀髮族的相關需求。

「只求付出，不求回報」是簡剛民董事長人生的座右銘，他認為人生走到現在，在有生之年還可以為社會付出時，就盡全力的付出。一如他所經營的生活事業一樣，引進日本餐食、推動健康餐盒，照顧不同的族群甚至是銀髮族，為台灣盡一份心力。這個主張讓主持人曉曉相當感動！若想了解更多關於銀髮族照護的相關資訊，或是想知道讓主持人念念不忘，連糖尿病患者都能享用的冰淇淋在哪兒可以吃到的話，就不要錯過今天的【曉宇宙】節目。

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