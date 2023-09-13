中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，今日親率百位青年赴杭州參加2023第六屆「海峽兩岸青年發展論壇」。該論壇將於9月15日於杭州盛大揭幕，兩岸共500多位青年朋友參加，中共中央台辦費/國務院臺灣事務辦公室主任宋濤、浙江省委書記易煉紅等，都將親自出席盛會並致詞歡迎。

本屆論壇適逢『2023亞洲運動會』的舉辦，主題定為『同心合力迎亞運，攜手共繪新藍圖』，在既有的青年發展主題上，結合亞運元素；邀請兩岸奪冠運動員分享訓練、比賽的心路歷程以契合主題。本次論壇由洪秀柱親自帶領100位台灣青年朋友參加論壇。她表示，過去三年因疫情的關係交流停滯，唯有透過兩岸雙方不斷的交流、溝通，消弭彼此歧見，才能看見和平的曙光。

青年是中華民族未來的希望，兩岸青年應攜手合作，共創美好藍圖；論壇主要功能與目的在於搭橋，藉論壇這個橋梁，串起彼此友誼，期許兩岸青年透過論壇，展現出熱情、活力與希望，讓世界看到中華民族新生代的活力，讓青年以身為中華兒女而感到榮耀。

青年代表團預計今日出發，在杭州進行為期5天4夜的參訪，9月14日青年代表將暢遊西湖，領略西湖之美，參訪杭州國家版本館，感受中華文化深厚的底蘊；9月15日開幕式主論壇，兩岸知名成功人士及在陸發展的台商青年菁英，分享在陸創業的奮鬥過程與心路歷程，下午則是參觀亞運活動場館及主媒體中心，親身感受運動盛事的氛圍。

此次論壇活動期間，特別安排代表團成員前往浙江省境內不同城市進行參訪活動，親身體驗浙江的文化及人文風情；探訪大陸規模最大東陽橫店影視城，追尋甄環傳場景；太湖重點參訪『龍之夢專案』，體驗集『吃、住、行、遊、購、娛、養、育、展』的城市魅力；憑弔大陳島的兩岸情懷及見證台商在浙江嘉興AI產業與電動車奮鬥成果，整個活動將在9月17日圓滿結束。