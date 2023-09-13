南華大學生死學系於日前參加「2023年台北國際照顧博覽會」，也是該系第四年投入參展活動，南華大學校長林聰明表示，生死學系是國內唯一高等教育生死學的系所，以生死學為生死教育的基礎，自創立以來不僅備受矚目與好評，更培育出許多生死領域的專業人才。人們如何面對現今的極速時代，生死學系將承擔起培養更多高齡生死教育與靈性照顧的工作之教育責任。

南華大學校長林聰明受邀擔任博覽會開場嘉賓，生死學系主任孫智辰副教授與台灣老人福利機構協會榮譽理事長暨該系兼任助理教授賴添福受邀擔任論壇主持人，足見該校生死學系在高齡照顧領域備受肯定。

該系此次特別規劃靈性療癒活動，分別由碩士班應屆畢業生李嘉英帶領大家體驗「禪繞畫」以及研究生陳玉亭帶領大家體驗「園藝治療」。李嘉英表示，禪繞畫基礎圖形的種類非常多，此次特別選用玫瑰花圖案，引導大家描繪在白磚和紅包袋上，讓參與者可以觀察到花紋展現在不同材質上能產生哪些不同的效果和感受。李嘉英認為無論年齡層次，在一筆一畫的繪製歷程裡，人人都可以找尋到自身的安定，這是長年從事「禪繞畫」教學獲得最開心的回饋。

進行園藝治療體驗的陳玉亭為參與者分別準備兩個一寸盆，有「沙漠玫瑰」和「多肉植物」，帶領參與者回溯自身的生命故事、搜尋記憶中的人事物，再將某個重要的畫面或記憶描繪到器皿上，最後步驟為移植與種植並進行擺飾，才算完成作品。藉此讓參與者能憑藉沙漠玫瑰充滿韌性和多肉豐盛的隱喻，產生自我連結，回到內在的力量。陳玉亭說，從小因哥哥從事園藝專業，所以對植栽很有興趣，自生死學系社工組畢業直升碩士班，多年參與系上老師的長照研究以及帶領長者的經驗，未來將朝向「高齡者幸福感之行動」為研究標的，種花蒔草的歷程，過程雖然簡單，卻可以營造出簡單的幸福。

生死學系主任孫智辰副教授指出，《110年高齡社會白皮書》其中的「強化高齡者心理健康」下的「加強高齡者心理健康促進」、「提升高齡者靈性照顧」、「強化生死教育」，正是生死學系的主要特色。目前高齡化社會與少子化，往後會有更多人需要單獨處理自身和尊長老化的壓力，尋找適當的紓壓解方、更深層次地從內在去坦然面對老、病甚至死亡，是社會安定的重要基礎。生死學系已經連續四年參展台北國際照顧博覽會，這三天帶領大學生和碩士班參展，不僅因生死學系本是長照教育中的一環，也希望透過實作的體驗活動讓參與者能療癒身心、體驗幸福、認識生死，活出生死自在，同時也讓大家更了解生命的價值與意義，更是南華大學推動生命教育的實踐。