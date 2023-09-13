台北滬尾扶輪社與真理大學攜手迎來「彩繪淡水」活動的第十四個年頭，充滿色彩的藝術盛事再度在真理大學校園舉行。這項由台北滬尾扶輪社主辦、真理大學協辦的活動已成為當地的一大亮點，不僅培養了當地青少年的藝術才華，還加強了滬尾扶輪社、真理大學與社區之間的聯繫，更代表了創意、社區精神和對藝術的共同熱愛。

近年來，滬尾扶輪社特別選擇真理大學作為創作的場地，因為該校擁有壯觀的古蹟，曾被多家報章雜誌選為全台十大美麗校園之一。新北市政府更將其譽為異國風情建築的代表，吸引了許多觀光客前來參觀。今年，隨著疫情的解封，真理大學校園完全開放，為活動帶來更多參與者。台北滬尾扶輪社對真理大學多年來的持續支持表示衷心的感謝，並捐贈了新台幣三萬元作為回饋。

此次活動的主辦不僅有台北滬尾扶輪社，還有來自各地區的扶輪社，包括淡水滬尾扶輪社、東區、仁愛、博愛、大仁、華新、松仁、松智和華仁扶輪社，共有九個支部聯手參與。活動在真理大學舉行，但早上八點左右，許多參賽者和他們的家人就迫不及待地進入校園，準備開始他們的創作之旅。此次活動吸引了超過三百位小朋友和他們的家長參加。主辦單位對參與者的踴躍反應感到非常高興，表示：「活動已經舉辦了14年，這表明這項活動在社區中受到高度重視和參與，甚至有外縣市的學子特地過來參加。我們希望未來每年都能將這個有意義的活動持續舉辦下去。」由於天氣宜人，參與者在戶外享受藝術創作的同時，也沐浴在真理大學校園的綠樹環繞和歷史古蹟的美景中，陪同的家人也感受到這個寧靜而充滿文化底蘊的氛圍。

經過兩個半小時的創作，小藝術家們準時提交了他們的作品。每幅畫作都反映了創作者的個人品味和視角，展現了他們的激情、認真和純潔情感。當天下午，評審工作展開，評審小組由淡水國中的高如君老師、正德國中的張玉珍老師以及惇敘工商的蔡竹婷老師組成。他們選出了高年級和低年級組別的前三名以及八幅佳作。比賽結果將在淡水滬尾扶輪社的Facebook專頁上公布，繪畫比賽的得獎學童將在未來的日期在淡水鄧公國小舉行頒獎典禮。