大陸全國政協主席王滬寧曾在今年6月廈門海峽論壇大會上宣布，將出台「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見」，相隔三個月，就發佈《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》（《意見》），全文六大項共21條內容。

21條《意見》以福建為根據地，生活便利方面，擴大推行臺灣民眾赴閩生活就業等優惠政策以及臺灣居民居住證應用範圍，也鼓勵台胞在閩購房置業，完善台胞在閩就業、就醫、住房、養老服務、社會救助等制度保障，努力實現台灣居住證與大陸身份證應用同等便利。

21條提到，要支持廈門與金門、福州與馬祖深化融合發展，讓這些居民在福州同等享受當地居民待遇。鼓勵符合條件的台灣民間組織在閩設立辦事機構；支持廈門大學等加強涉台研究機構建設、與台灣各類智庫交流合作；鼓勵青少年交流交往；試點允許台灣業者在閩投資設立廣播電視節目製作經營公司等。

此外，此次惠台政策除提到要促進台生赴福建求學、鼓勵台胞到福建就業外，在擴大台胞社會參與方面指出，支持台胞深度參與福建當地社區建設、基層治理等實踐活動。鼓勵台胞擔任仲裁員、調解員、人民陪審員、人民監督員、檢察聯絡員及司法輔助人員等，並參與福建法治建設。