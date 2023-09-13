為增進學生文化素養、推動美感教育，國立暨南國際大學與全台各高中共同推動「文化列車：一堂無聲的人文素養課」，9月13日於台中一中藝術中心舉辦列車首航開幕儀式。將藝術與文化的種子航向全台各高中，活動展出藝術家林隆達、吳三賢、陳華三位名家的作品。「畫中有話」讓名言、佳句結合藝術的形式呈現，讓這些名言佳句成為青少年人生成長關鍵時刻的一帖良藥，引導學生走向更有積極意義的幸福人生道路。

活動由前國立中科實驗中學校長，亦是暨大校務顧問首席執行長林坤燦協助規劃。林執行長與知名書畫名家林隆達、吳三賢借展27件書法作品；陳華亦提供15件國畫作品，共計42件藝術品。陳華的畫作從台中的湖心亭、日月潭、墾丁、阿里山、一直到玉山，作品多為台灣寫實的風景畫，筆觸細膩極富韻味。林隆達與吳三賢的書法作品同樣精彩，有展開數公尺的白居易的《琵琶行》、李白《早發白帝城》、王之渙《涼州詞》、甚至還有美國知名作家亨利大衛梭羅的《湖濱散記》。名言佳句以藝術的形式呈現，讓文化藝術的列車駛向全國各高中，引領高中生進入文化藝術的世界。

暨大武東星校長也極力贊同支持該構想，歷經半年多的籌畫，在今年9月如期將文化列車開進高中校園，全國北中南東共計22所學校參加此文化列車的活動，最南駛至高雄中學；最北則跨越東北角來到羅東中學。未來不排除邀請更多書畫名家共襄盛舉，並把展示學校擴及到花蓮台東地區及離島偏鄉地區。

此活動第一場在台中一中拉開序幕，台中一中校長林隆諺表示，很難得台中一中擔任此次藝術列車的第一站，這是一堂極富意義的無聲人文素養課，希望這節列車，未來能持續發光發熱，前進台灣各個角落學校，造福更多莘莘學子。對青少年心理學有研究的林坤燦執行長表示，一個青少年，若具備了良好的基本人文涵養，除可在社會上更容易與人溝通相處、分工合作外，亦可讓他們具備同理心及提升自身心靈的層次境界；尤其是在為人處世方面，更能設身處地為他人著想，讓自己在各行各業，廣結善緣，與人溝通協調，如魚得水，讓事業更加容易成功。

林坤燦表示，雖然書畫展覽，並不一定非常迎合年輕人的口味，但經由一場場的展示，積少成多，若每一場展覽能吸引一百個學生的興趣與關注，並把某一句名言當成他們自身未來為人處世的態度準則，這些籌劃過程的辛勞，就很有價值，利息會永遠留傳在社會，形成善的循環。