第三屆IM兩岸青年影展，9月12日在福建平潭綜合實驗區開幕。50件入圍作品中，《萬能修理鋪》《那年凜冬》《悄悄告訴她》《大年初二》等15部作品來自台灣。

IM兩岸青年影展(IN MOMENTS FILM FESTIVAL，英文縮寫為IMFF)，以扶持全球大專校院青年影視創作力量為目標。IM兩岸青年影展倡導青年創作人以影像，呈現多元時代下社會發展的真誠表達。本屆共徵集到來自全球331所大專院校 的1849部參賽作品，徵片數量創下歷屆之最，其中88.6%為「95後」新生代電影人。

平潭第三屆IM兩岸青年影展電影公開課《電影人的「迷·思」》在海島客廳開講，耿軍、阿美、李睿珺三位電影人從自身經歷出發，與在場的電影新人展開深入對話。（照片/平潭融媒体中心记者 林君斌 提供）

IM兩岸青年影展組委會表示，台灣電影人作品數量的逐年增多，更加堅定了IM兩岸青年影展致力於促進兩岸影視產業融合發展的決心。中國獨立電影先鋒人物、電影「第六代導演」之一的王小帥提到，文化的交流應該是互動的，有很多台灣青年導演來參加影展，這是件很好的事情，希望大陸的電影也可以到台灣交流互動，互相借鑒。

本屆並舉辦多場電影大師班及展映活動，包括馬可·穆勒電影大師班、評審論壇、影視產業論壇、IM畢業生返場談、生生不息公開課等。多個展映單元在平潭西航國際影城舉行，包括王小帥主席特展、張國榮電影數字修復版特展、兩岸經典電影作品特展、共未來：兩岸青年科幻短片展及主競賽入圍作品展映等。

平潭第三屆IM兩岸青年影展電影公開課《電影人的「迷·思」》在海島客廳開講，耿軍、阿美、李睿珺三位電影人從自身經歷出發，與在場的電影新人展開深入對話。（照片/平潭融媒体中心记者 林君斌 提供）

此外，作品主創團隊也將在展映現場與觀眾分享拍攝體驗，交流創作心得。「電影的夏天」海島音樂會9/12日在平潭龍王頭海漁廣場舉行，知名搖滾樂隊低苦艾、台灣民謠之父胡德夫、民謠歌手莫西子詩、河樂隊登台演出。