武漢市東西湖區台資企業聯誼會及中華兩岸文經協會成功舉辦了第九屆武漢金銀湖盃創新創業大賽的決賽。9月13日在武漢歐亞會展酒店進行兩岸總決賽，20支參賽團隊，各自展示了在人工智能、醫衛康養、鄉村振興、數字經濟、文化旅遊、網絡安全、生技應用、新材料、新能源與節能環保等創新領域的優秀項目，賽事現場評審犀利的提問讓會場充滿競爭激烈的氛圍。

本屆大賽以“兩岸同心，共創共贏”為主題，吸引了來自兩岸的團隊報名參賽。自從5月底啟動報名以來，兩岸青年創業者踴躍響應，總計有150個有效報名項目，其中大陸隊伍有102個，台灣參賽團隊約有48個。參賽選手的平均年齡為35.6歲，其中有46位參賽者具有留學經歷，核心團隊中擁有博士學位的有21人，碩士學位的有53人，參賽團隊總共擁有121個專利和33個軟件著作，另外還有36個其他知識產權。經過初賽、覆賽和決賽的三輪激烈競爭，最終評選出了1名特等獎、2名一等獎、5名二等獎以及12名三等獎得主。

本次評委包含曹黎明副院長、陳驊副董事長、董澤平院長、倪朗先生、吳鈺萍副教授。(攝/景義婷)

本次兩岸總決賽特邀評委包含清華海峽研究院曹黎明副院長、保和控股集團陳驊副董事長、中興大學創新產業暨國際學院董澤平院長、成功參投天⻛證券、菲利華、 明德生物、五方光電、翔豐華等7家上市公司的倪朗先生、湖北經濟學院工商管理學院市場營銷系吳鈺萍副教授。

主辦單位中華兩岸文經協會宋智忱理事長致詞。(攝/景義婷)

主辦單位中華兩岸文經協會宋智忱理事長表示，去年此時記得還在台灣舉行線上賽事，隔海兩岸pk，轉眼今秋大疫遠颺。2023年第九屆武漢金銀湖盃創新創業大賽台灣賽區展現了嶄新的創業風貌，吸引來自台灣各地30支優秀隊伍，經過激烈角逐，最終選出10組隊伍。青年擁有無限可能、創意無極限！這場比賽不僅是一場青年創業者的競技，更是兩岸交流的平臺。透過賽事展現台灣出色的青創力，帶來更多活力與創新。參賽者有機會在比賽過程中互相學習，交流創業心得，拓展人脈，有助於深化兩岸文化、經濟交流與友誼建立。

武漢台資企業協會王天山副會長致詞。(攝/景義婷)

武漢台資企業協會王天山副會長提到，首先非常開心大家來到武漢，共同一起探索創新的世界、探索實踐的未來。從鄉村振興、人工智能、生命健康、數字經濟、包含文旅美食，怎麼將這樣互補性的資源融合起來，創造出新時代產業的發展道路，兩岸的資源很豐富，來自兩岸青年創業家的創意，只有互補與融合才能走向成功。這次我們看到大會特別邀請了海峽兩岸頂尖的專家、投資專家，跟隨他們的腳步一起共同探索與學習，對創業者在認知上的提升會有很大的幫助。此外，透過本次大賽也能夠讓沒有來過武漢的創業青年，來到武漢感受武漢的魅力、東西湖的魅力，期待大家能在東西湖創業，為東西湖作出貢獻。

台灣代表選手漢字綻放、綻放中華文化新視野。(攝/景義婷)

第九屆武漢金銀湖盃創新創業大賽不僅激勵了兩岸青年創業者的創新潛力，也促進了兩岸之間的經濟文化交流，為未來的合作搭建了更多的機會。“兩岸同心，共創共贏”的理念將繼續推動兩岸創業者攜手前行，共同為更美好的未來努力。