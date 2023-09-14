第九屆武漢金銀湖盃創新創業大賽於9月13日舉行兩岸總決賽，活動現場分別各有10組來自台灣和大陸的參賽團隊，依次進行8分鐘路演和3分鐘答辯，評審專家就市場需求、競爭能力、市場營銷、團隊實力、財務與融資等維度指標，對每個項目進行評審打分。值得關注的是決賽現場評委老師高森資本創始合夥人陳驊看見好的項目當場對簡報者發出合作邀請，表達投資意願。

東西湖區政協劉華強主席致詞。(攝/景義婷)

東西湖區政協劉華強主席表示，首先歡迎各位領導、貴賓、參賽者來到美麗的武漢金銀湖，感謝積極參與青創大賽的參賽者與貴賓與本屆青創大賽獲獎的團隊們，表示最誠摯的祝福。青創大賽自2015年起已連續舉辦九屆，為兩岸青年創新創業打造優質平台，促進兩岸青年創新創業的熱情，往後會繼續支持兩岸青年創新創業，讓青年繼續釋放青春正能量、放飛青春夢想。

中華兩岸文經協會秘書長王雅芬致詞。(攝/景義婷)

中華兩岸文經協會秘書長王雅芬提到，武漢東西湖區聚集了很多知名的台企、台商，這裡的台資企業協會與台辦，總是像家人一樣對初來乍到武漢的青年朋友特別照顧，希望參賽的選手可以趁這次機會走走看看，多向前輩們請教，一定會有豐富的收穫，透過活動交流互動，認識武漢，透過分享經驗，找到兩岸共贏的方式，希望兩岸能夠攜手比現在更加緊密的融合與交流。

特等獎由來自台灣承聖工程顧問有限公司的“公分級精度導航和定位系統”項目摘得。(攝/景義婷)

經過激烈的評比，特等獎由來自台灣的承聖工程顧問有限公司的“公分級精度導航和定位系統”項目勝出，一等獎則由「兩岸天后咖啡項目」，引入“兩岸媽祖” 的海洋文化與人文關懷精髓，結合現代的時尚潮流元素，打造以兩岸茶飲咖啡、文創科技為主題的新型主題飲品業態，同時也通過天后文化與兩岸市場的結合，寓意兩岸文化融合與推動兩岸產業融合發展和民俗文化交流。

在過去的9年裡，東西湖區通過舉辦賽事，吸引兩岸青年參與這場盛會，激發了台灣年輕人來武漢追求創新和創業的熱情，為每年的“金銀湖杯”大賽注入了源源不斷的新動力和新活力。主辦方武漢台資企業協會表示，比賽結束後，他們將持續為兩岸青年提供優質的協助，繼續搭建更加廣闊的平台，積極輔導與支持參賽團隊在武漢投資創業。