新北市日前於板橋大遠百舉辦「2023年鬥艷時尚伸展台」模特兒初賽，從美姿美儀、T台走秀到自我介紹，一分鐘內呈現最完美的自己，新北鬥艷已邁入第7年，為新北高中職界每學年度關注的重要活動，今年更擴大辦理開放外縣市參賽，及向下扎根新增青少年組賽事。

活動經歷百人海選到最終入圍42人，共計36位新女神及6位新男神，特別於9月13日中午12時起至19日中午12時止開放網路人氣票選，展現本屆男女神親和力及人氣。今日票數統計至上午8時，前三名選手依序為伏茵、高誠妘及劉芮妤，FB帳號每日可投1票，快來為您心中的SUPER MODEL加油打氣!(投票網址：https://reurl.cc/WvLYG5)。

2023年鬥艷主題「Others」，入圍的新男女神將由風暴國際股份有限公司於黎明技術學院進行專業培訓。擔任模特兒初賽之秀導兼評審李彬表示，很高興受邀參與，發現今年有很多去年參賽的熟面孔，顯示學生勇於在舞台展現自己，去年沒準備好的，今年有備而來!看到同學們對舞台的熱情與積極，非常支持這些有夢想的高中生，鼓勵未來可邁向娛樂及模特兒界，持續朝夢想邁進。

鬥艷模特兒初賽突圍而出的選手們，將於9月21日在黎明技術學院舉行決賽。模特兒將結合服裝設計組及手作創意商品設計競賽作品進行動態評比，並於9月23日於新北市府1樓彭園頒獎典禮展演時尚跨界賽事成果，歡迎大家免費參觀。

本次競賽布料特別感謝環保機能面料供應商「興采實業」贊助，以回收寶特瓶製成，材料係以綠色製程，透過分解、重組、再製成全新的服飾，實現「紡織品到紡織品」的永續循環，不僅將友善環境、再生、資源永續的觀念帶至鬥艷競賽現場，也讓循環永續的概念深入新北校園日常。

為響應廣大民眾的支持，教育局「新北學Bar FB粉絲專頁」於9月14日起祭出好禮抽獎活動，只要完成3步驟就有機會獲得大獎，大獎包含市價近五千元的Deseno 20吋行李箱、輝葉按摩槍、LAPO行動電源、瑞典護膚品牌護手霜、7-11商品卡等多項好禮，等你帶回家。

教育局表示，鬥艷時尚伸展台除了提供本市對模特兒懷抱夢想的高中職學生圓夢的機會，也為家政群、藝術群暨設計群的學生，打造跨群科多層次競賽模式。透過服裝設計、造型設計、模特兒走秀、視覺設計及手作創意商品設計5類競賽舞台，快速累積學生的專業技能及經驗，同時引進企業資源及業界評審，奠定其往後進入工作職場的能量。也感謝紡織產業及模特兒業界一同育才，期待未來能為新北培育下一個吳季剛及國際名模，在國際舞台能展現自我，發揮技職能量。