國立臺南大學研發處創新育成中心於9月11日至24日，假臺南市中西區胖地空間(Punplace)，舉辦高教深耕計畫成果的師生作品聯展，包括「不拘藝格」設計作品成果展、「創。灣裡」師生聯展以及「U-Start 學生團隊-尋夢者遊戲有限公司」作品展，歡迎各界參觀。

「不拘藝格」設計作品成果展由南大學生運用專業電繪、水墨畫文創商品製作、木工設計以及花藝設計等課程所學的創作作品。而「創。灣裡」師生聯展則是由南大文化與自然資源學系蔡米虹老師、張伯宇老師與學生們聯手推出，將推動灣裡的文化發展、文宣設計與文創作品展出，並融入當地的文化特色與歷史故事，以豐富的視覺語言向大家呈現灣裡的多元風貌。「U-Start學生團隊-尋夢者遊戲有限公司」是南大的學生創業團隊，分享遊戲設計成果，主要透過遊戲來傳達關懷社會議題的理念，減輕輿論壓力對個人的負面影響，鼓勵遊戲者在娛樂中反思，達到身心放鬆與社會關懷的效果。

參與本次設計作品展的學生們表示，感謝老師的指導，不僅能夠將自己的藝術創意轉化為實體作品，還學到了許多創新設計理念，甚至是創業能力。參與這次展覽成為大學學習的重要歷程，也為未來發展打下了堅實的基礎。

南大研發處育成中心賴賢哲主任表示，這次策展的動機是為了展現學生的創造力與努力學習的成果。感謝「花苼米藝術教室」與「畇藝空間」的協助，為這些作品的誕生提供了寶貴的支援，也特別感謝「泛科知識股份有限公司」提供展覽空間，讓大眾可以看到南大學生的學習成效與創作實力。

南大歡迎各界朋友前往參觀，一同享受這場結合創新、在地文化與社會關懷的盛宴。蒞臨現場的參觀者更有機會獲得精美小禮物，數量有限，敬請大家把握機會。展覽期間：2023年9月11日至24日，每天下午2點至5點30分，地點於胖地空間(臺南市中西區南門路21號）。