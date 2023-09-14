全球永續浪潮，淨零碳排成企業發展目標，長期重視永續發展的東海大學，獲富旺國際捐贈200萬永續教育經費，全面助力東海深化永續ESG教育外，未來也結合產學能量，共同打造未來企業永續菁英人才。東海大學校長張國恩表示，感謝校友富旺國際董事長林正雄的慷慨捐贈，未來東海將透過這個捐款，深化東海的ESG 教育，具體上將藉由規劃、辦理各項活動競賽，讓學子了解永續ESG重要性，從下而上推動全民減碳行動。

富旺國際今舉辦「捐贈儀式」，由董事長林正雄捐贈東海大學200萬元，助力東海拓展ESG 旗艦校園計畫，培育未來企業所需的永續菁英人才。參與貴賓包括同時為台中磐石會會長的林正雄、東海大學校長張國恩、副校長詹家昌、張嘉修、劉正、公共事務處處長黃兆璽、永續發展辦公室主任陳鶴文，以及台中磐石會等超過15位前任會長參與，展現出強大向心力。

面對新型態企業升級之戰、政府嚴苛的永續要求，富旺國際董事長林正雄，身為東海EMBA 校友，同時也身兼第二十六屆磐石會會長，他希望透過臺中市兩大社團菁英會員組織攜手東海大學，藉由產學能量共同引領台灣企業接軌ESG，實踐企業社會責任(CSR)。

東海大學校長張國恩表示，隨著國際淨零意識抬頭，東海大學2022年即成立永續發展辦公室，除了校內規劃跨領域永續課程、更與證基會合作導入AI 與ESG 雙核心，而因應各企業需求，東海也客制化課程培育專業人才，將ESG 導入營運管理，促使企業達到減碳量化目標。張國恩強調，淨零碳排不僅是上市櫃企業的進行式，更是全民運動，他期待減碳教育的拓展，能讓學子觀念萌芽，最終帶動社會對於ESG 議題的關注；目前東海更擁有校內4.3 公頃的碳中和園區，未來也將成教育示範場所，提供企業進駐與學習永續know-how。

富旺國際董事長林正雄指出，這筆捐贈東海大學的經費將成為一顆種子，也作為東海永續發展的基礎，未來他們每年會持續捐贈成為富旺永續基金，其中提撥4%作為獎學金或相關研究經費，期待志同道合的夥伴加入，一起讓這份希望成長茁壯。林正雄強調，在ESG 倡議階段，磐石會會員之企業早已超前布局ESG 策略，是永續先行者，而現在正是他們義不容辭發揮企業責任的時刻，在去年已與東海大學、證基會三方簽署合作備忘錄，藉由產官學合作打造零碳社會，而臺中市不動產建築開發公會也已委由東海大學規劃相關課程，協助會員了解ESG 重要性及如何應對未來經濟趨勢，未來他們將朝向整合產官學資源力量，共同推動ESG 永續發展，以實際行動邁向零碳、綠色、健康的未來一起努力，建構永續共好的生活環境。