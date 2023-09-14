嘉藥學子，再創佳績!112專技藥師國家考試日前榜單揭曉，嘉南藥理大學藥學系再次拿下亮眼成績，不僅172位應屆畢業生通過第二階段藥師考試，將以新科藥師身分投入藥事服務行列；同時，第一階段藥師考試，嘉藥以近52％高通過率優於全國平均率29％，而第二階段通過率也高達94%，其耀眼的成績，再次擦亮嘉藥「藥師搖籃」的金字招牌。

藥師國家考試分為兩階段考試，藥學系學生修畢基礎藥學課程且具及格證明者，可報考第一階段考試；第二階段需完成醫院實習640小時，並修畢所有畢業學分且通過第一階段考試者，才能報考。嘉藥藥理學院院長王四切提到，今年考題跟去年七月來比難度偏高，但學生第一、二階段考出高於全國平均值的成績，實屬難得，這完全歸功於藥學系全體教師的辛勞教導；每位老師傾囊相授，授予最先進的藥學新知，且同學努力上進，考試前在圖書館苦讀的成果。

參加一階考試的黃俊彰同學說到，考試前系上開設國考考照班提供同學考前重點複習、解析國考關鍵試題，給了他一顆強力的定心丸，也提供圖書館研究小間、夜讀教室，給考生優質準備空間；張鑫同學是首屆使用嘉藥國考試場的考生，他表示在自己學校考試的熟悉感，讓他心態平靜許多思緒也更加清晰，而校友會的學長姐也幫考生準備餐食，讓他們可以安心準備考試無後顧之憂。

校長錢紀銘表示，嘉藥以藥學起家，過去幾年除了致力培養學生成為國考常勝軍外，也鼓勵同學多多取得相關專業的產業證照，今年更是獲得考選部認證成為國家考試電腦化試場，學生有機會能在熟悉的教室中進行考試，考取藥師不僅是學生個人的成就，也是學校最高的榮耀；他期勉所有嘉藥出身的藥師，都能秉持「真實」校訓，發揮藥師應有的專業知能與倫理精神，積極為國人健康把關，造福社會。