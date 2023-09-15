臺北市立大學邱浩英校長昨日帶領北市大USR團隊到日月潭辦理教育訓練。國立暨南國際大學特別邀請北市大與暨大USR計畫團隊交流，瞭解大學如何深耕在地場域。邱校長為了感謝暨南大學，特別邀請音樂系系主任陳冠宇進行快閃演奏會，鋼琴王子的風采，風靡暨大學子，擠爆學生活動中心演藝廳。

陳冠宇教授是台灣當代知名的鋼琴演奏家，當年以鋼琴第一名成績從師大音樂學系畢業後赴美深造，獲得曼哈頓音樂學院鋼琴演奏碩士，現在是臺北市立大學音樂學系專任教授兼系主任暨國立臺灣師範大學音樂學系兼任教授。學生會會長王宸浩表示，學生獲知鋼琴王子要在暨大快閃演出，非常興奮，當天早上學生活動中心排隊的人潮綿延不絕。

陳冠宇現場演奏了四首曲目，以電影《那些年我們一起追的女孩》的主題曲《那些年》作序曲，而後演奏貝多芬的《月光奏鳴曲》第一及第三樂章、鋼琴詩人蕭邦的《英雄波蘭舞曲》並以《第二號詼諧曲》作結，貝多芬的月光奏鳴曲跟英雄波蘭舞曲分別講述的是作曲家對情人及祖國豐沛的情感，在陳教授的導聆和演奏下，在場學生也被此情緒感染，第二號詼諧曲温柔善感也熱情如火，又有氣勢磅礡的華麗聲響為尾奏，展現了高超的演奏技巧，現場學生聽得如癡如醉。

暨大副校長楊洲松表示，陳冠宇是他年輕時接觸鋼琴演奏音樂的最佳管道，很開心這次有機會能邀請陳教授來到本校演奏。暨大近年在大學社會責任USR發展儼然成為國內推動USR的第一品牌，也在教育部高教深耕計畫中表現優異，獲補助款在全台灣公立一般中型大學中屬最高額度，USR計畫全數過關，未來繼續將朝向「成為精緻且具永續特色的國際名校」而邁進。