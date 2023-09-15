臺灣具有豐富的山林景觀與資源，為鼓勵國人參與登山健行運動，教育部體育署持續推動「112年全國登山日」系列活動，將於今年10月14日至15日與中華民國山岳協會及中華民國健行登山會合作辦理北、中、南主場活動，總計將逾8,000人共襄盛舉，鼓勵民眾走向戶外，認識美麗的國土面貌，讓全國登山日引領國人共享登山健行樂趣。

112年全國登山日主場活動分別於臺北市、彰化縣及臺南市舉辦，北部及南部主場活動由中華民國山岳協會主辦，北部主場活動將在10月14日於臺北市白鷺鷥山親山步道舉行，共3條路線可供選擇；南部主場活動則於10月15日於臺南市虎頭埤風景區舉行，參與民眾有機會將超過10個品牌提供之優質好禮帶回家；中部主場活動由中華民國健行登山會主辦，路線分為健腳組及親子組， 10月14日於彰化市三清宮森林步道辦理，參與民眾有機會將65吋電視等多項好禮帶回家。

體育署為鼓勵更多國民走進山林，建立多元的運動型態，本年度全國登山日系列活動除了主場活動外，已於9月間啟動「登山我在行」和「全民樂健行」兩大全民和親子主題線上登山活動。今年活動路線除了原有的小百岳外，更與內政部營建署、農業部林業及自然保育署、客家委員會、北海岸及觀音山國家風景區管理處、參山國家風景區管理處和新北市觀光旅遊局合作，推廣各具特色的登山行程或活動，民眾可以選擇喜歡的路線自主安排行程，完成任務還可參加抽獎。

此外，體育署也和全國民間社團和登山隊合作，辦理250場實體登山活動，以及近20場免費登山安全講座，希望能讓更多人走進山林、學習山野知識技能。另外還有全國登山研討會及全國登山社團大會師等大型活動，串聯產、官、學界，共同為提升國內登山環境品質而努力。

全國登山日北、中、南主場活動同步啟動，民眾可上網「i運動資訊平臺」報名。

i運動資訊平臺：https://isports.sa.gov.tw/index.aspx

112全國登山日系列活動網站平臺： https://mountainday.twmountain.com/