新北市教育局昨日舉辦「淬鍊經典教育行政大師系列講座」，邀請前教育部長、現任佛光大學系統總校長楊朝祥博士，以其過往豐富的教育行政閱歷，與新北市校長及教育局同仁分享人生歷程與教育的因緣。

楊朝祥前部長是國內第一位從基層努力往上的教育部長。他以「身在公門易行善、身在公門好修行」來詮釋公務生涯，並以「名利職位不重要、行善職權最可貴」勉勵現場聆聽的校長及教育局同仁。楊部長認為教育應以人為本，涵蓋生命教育、生活教育、生涯教育、全人教育及人本教育。談到了現代學生的特質時表示，只要將人才放在對的地方就是天才，教師懂得欣賞學生個人特質就能造就無數英才。期勉與會的教育人員「成就學生就是成就自己為最大的善人」。

參與講座的石門實驗國中校長林秀足表示，感謝教育局辦理淬鍊經典教育行政大師系列講座，聆聽楊朝祥部長分享一生求學與從事教育行政及回歸學術界服務的生命故事，令人感佩。

另一位參與講座的教育局股長連峰鳴表示，楊部長所揭示的三生(生命、生活、生涯)教育、三品(品德、品味、品質)教育、三好(做好事、說好話、存好心)運動，強調教育應關注培養學生良好品德與讓孩子適性發展，也啟發現場教育行政同仁們更重大的使命感。

教育局長張明文表示，教育局首創「淬鍊經典教育行政大師系列講座」，透過每月一次的講座，邀請各領域專家學者，就其成功經驗及對時事議題進行專題演講，透過分享其教育歷程中遭遇的困難、堅定與成功的契機，藉由經驗傳承，給予與會人員許多的啟示與感動，刺激創新教育新思維，持續朝向「以學生為中心、為幸福而教」的新北教育願景。