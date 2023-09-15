近年受少子女化與高齡化的影響，「陪伴」的需求攀升，許多民眾開始飼養寵物，無論是養狗、養貓，還是寵物鼠等寵物，都被飼主視為家庭成員，人與寵物深厚的情緣也因此帶動寵物商機崛起；義守大學在今日與台灣省寵物商業同業公會共同舉辦「寵物經濟的發展與未來趨勢論壇」，邀請超過百位相關產業的人士，一起探討寵物經濟的崛起。

根據內政部與農委會統計推估，2040年國內寵物市場一年產值將達新台幣580億元，寵物經濟將會成為台灣下個兆元產業。隨著國內飼養寵物的家庭與人士愈趨增多，寵物店如雨後春筍般的設立，包括寵物照顧、美容、旅館住宿再到醫療照護，甚至連殯葬業也投入資源在寵物市場中，可見龐大的「寵萌商機」深具發展潛力。「寵物經濟的發展與未來趨勢論壇」針對「寵物產業的現在與未來」、「寵物行業的未來」與「寵物產業的經營模式及未來發展趨勢定位」做深入討論，藉由論壇的交流，學界與業界共同為寵物世界及寵物產業的未來發展主軸定位，擬出更完整的商業模式以及建立更好的經營策略和創新服務。

負責此次論壇統籌的義守大學副校長李樑堅表示，新生兒出生率降低，毛小孩越來越多，在寵物長期陪伴下，飼養主投入的照顧時間與財力也是不斷向上攀升，代表寵物與人類生活息息相關，因此義守大學邀請寵物產業相關單位與人士，從不同面向暸解寵物經濟的發展。臺灣省寵物商業同業公會理事長許宏吉指出，藉論壇讓大家更認識寵物產業的趨勢與發展，很感謝義守大學舉辦一個很棒的交流論壇。受邀出席的義守大學校友總會總會長張世昌則表示，以跨域學習的心情來參與寵物論壇活動，藉此更暸解在臺灣深具實力的產業發展趨勢。

管理學院院長徐祥禎說，義守大學肩負教育使命，同時更關注產業趨勢發展，希望藉教育的力量，不只培育人才，更希望帶動各產業的發展與提升。