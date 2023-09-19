趕快化身英聽達人，和酷英網一起遊臺灣、學英文!教育部國教署委由國立臺灣師範大學辦理「Cool English普技高英聽達人遊臺灣比賽」，鼓勵學生透過酷英網練習英語聽力。報名時間自9月18日起至10月20日下午5點止，相關報名資訊可至「Cool English酷英網英語線上學習平臺」（https://www.coolenglish.edu.tw）查詢。

國教署說明，為提供全國學習者優質英語自學資源，特別委請臺師大英語系建置「Cool English酷英網英語線上學習平臺」，至民國 112 年 8 月底平臺註冊人數已突破 155 萬人，本次活動題目出自酷英網「遊臺灣學英文」專區，參賽對象為全國公私立高級中等學校、高級中等教育階段非學校型態實驗教育，分為「普高組」：普通型高中學生、綜高一年級學生及綜高二、三年級學術學程學生、參加高級中等教育階段非學校型態實驗教育學生；「技高組」：除普高組外之學生。

國教署表示，Cool English英語線上平臺「遊臺灣學英文」學習專區，讓學生可隨時隨地透過平臺聆聽臺灣著名景點英語介紹及正確的英語發音，讓學生在練習英語聽力的同時，也能學習如用英語介紹臺灣著名景點。

本活動比賽期間(自9月18日起至10月20日下午5點止)內報名完成，且平均分數達最高分者，除獲獎狀乙紙獎勵外，並依據比賽獎勵辦法自兩組分別各隨機抽選出50名（共100名），可獲得獎金新臺幣800元；未獲獎者再各隨機抽選400名（共800名）可獲得便利商店禮物卡。歡迎大家踴躍參加，一起提升英語聽力能力。