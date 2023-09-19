南華大學藝文中心舉辦「儷影雙珍-蔡賢謀、王美美雙人書畫展」，為大家呈現中華東亞藝術研究會理事長王美美與榮譽會長蔡賢謀共同展出的70件精緻的藝術作品，並於近日舉行開幕式，校長林聰明、副校長高俊雄、主任秘書兼研發長胡聲平、總務長鄭絢文、圖書館館長賴淑玲等一級主管及教職員生出席共襄盛舉之外，來自教育及藝術界貴賓冠蓋雲集，熱鬧非凡，更贈與畫作予南華大學作為紀念。

南華大學校長表示，南華大學秉持星雲大師對人間佛教、藝術教育的熱情，並堅守全人教育的教育承諾，多年來除了舉辦各式藝文展覽及活動，讓學生受到藝術的薰陶，提升藝術涵養，近年來在藝文發展方面也表現出色，兩度榮獲教育部「藝術教育貢獻獎」，是全國唯一兩次獲此殊榮的大學。同時南華大學更是重視生命教育及永續發展的大學，四度獲教育部生命教育特色學校，連續七年蟬聯「世界綠色大學百大學校」。此次兩位藝術創作者展出的作品包含大自然的山水畫、人物及花鳥，皆充分展現藝術的美與生命力。此展覽除了現場展出之外，也同步於線上展出，透過網路無遠弗屆，讓大家隨時隨地都可以觀賞精彩的藝術作品。

東亞藝術研究會理事長王美美表示，此次展覽主題靈感來自千禧年時享譽藝壇的詩聯書法家蔡鼎新為他們夫妻所提的「儷影但隨鴻光媲美、雙珍彩墨趙管相輝」，因此再次沿用「儷影雙珍」的名稱，以表達對蔡鼎新的感念與追思之情。王美美也非常感謝南華大學提供優質的環境與展廳，讓此次展覽更為殊勝。

南華大學圖書館館長兼藝文中心主任賴淑玲指出，兩位藝術家王美美及蔡賢謀以花鳥、山水畫、人物畫、和書法著稱，經常舉辦國際交流展、國內外大型畫展，並積極參與慈善活動。此次展覽還將展示名家慧松居士胡明宏、亞洲藝術協會理事長謝麗美以及名陶藝書畫家張合斌的優美作品。賴館長說，該展覽將是一場視覺藝術的盛宴，堪稱難得的藝術盛事，絕對值得一看。

該展覽的主題作品《荷影映新綠》充滿禪意，荷花象徵著純潔和幸福，在佛教文化中更具聖潔之義。畫中的荷花和水中的鯉魚共生共榮，象徵吉祥長壽和純淨的聖潔之境。此主題旨在呈現出純淨與美好的世界，以藝術表達愛與和平的價值。「儷影雙珍書畫展」將帶來多元的藝術風采，讓觀賞者沉浸於花鳥、人物、山水畫和書法的藝術之中，不僅是藝術的展示，更是對藝術家和文化的尊重，以及對藝術教育的支持。

「儷影雙珍-蔡賢謀、王美美雙人書畫展」於南華大學中道樓三好廳展出至9月24日

線上展覽網址：https://hotorange.com.tw/CASE/NHUPlacement/PCE/index.html