國際化資源豐沛的義守大學，一直是世界各國學生海外求學的首選學校之一，校園擁有來自40多國、1500多位的境外生，如同小型地球村一樣的精彩；同時，義守大學有近600間海外姊妹校，讓年輕世代在大學四年中就能飛往世界各地培養國際觀與拓展人脈。今年暑假，義守大學學子飛往日本日本群馬大學與帝京大學姊妹校學術交流；校方更進一步與兩所大學討論未來的實習交換等內容，為學生赴日開拓國際視野再升級。

日本群馬大學、帝京大學與義守大學一樣都是擁有全方位學術單位的綜合型大學，加上大學緊扣市場脈動，多元專業領域可跨域學習的綜合型大學皆是世界各國學生首選。此次義大師生分別前往拜訪群馬大學理工學院，以及帝京大學生命科學系與機械工程學系、信息電子工程系、航空宇宙工程系等科系。群馬大學主任秘書粕谷健一親自帶領義大學生參觀食品工學科的實驗室；帝京大學工學院院長荒井正之對義守大學國際移動力的用心，給予高度肯定，也期許未來能與義大有更進一步的學術合作交流。

首次參與國際參訪的物理治療學系的吳欣璇表示，日本姐妹校資源豐沛，當地學生投入研究也十分熱忱，讓她很嚮往未來能有更多機會，透過學校提供的多元國際移動力前往日本實習交換。化學工程學系的沈昱辰，深受群馬大學生物可分解材料的研究課程吸引，立下目標要朝這方面研究努力。電機工程學系的應屆畢業生陳漢承，今年畢業就獲得聯華電子入職門票，此次也特別與學弟妹們一同前往日本見習，他說，未來有機會可以到聯電日本廠工作，透過學校提供的出國機會，讓他能夠更認識日本的生活環境，為將來做準備。

負責帶隊前往日本的副教務長謝文權表示，出國研修或海外實習有助拓展視野及精進自我的專業能力，學校不僅幫助學子實現出國的願望，更進一步拓展義守大學與海外學校、當地企業合作機會，讓學生在校四年可擁有更全面與實質的國際交流內容。走過疫情的艱困，國門再度開啟之際，義守大學重啟昔日頻繁的國際移動力，要讓每一位來到義大的學子，都能從校園出發，走向世界。

義大學子感謝學校提供機會，讓他們可以出國學習，無論是在專業技能還是語文能力提升都有很大的收穫。(照片/義守大學提供)