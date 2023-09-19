新北市攜手國立臺灣師範大學開設專屬新北教師的「雙語教師在職學分班」，計108小時6學分師培專業課，近日辦理結業典禮。首期共培訓高、國中50位學科教師具備雙語授課能力，成為雙語教學的種子，培育新北學子成為國際菁英。

教育局表示，本次高國中雙語教師在職學分班，優先推薦學科教學表現優異老師參加，免具備CEFR B1等級英文能力，採週間、假日密集培訓課程。學員們第一階段需先修習6學分雙語專業課程，最後均需產出各自的雙語教學教案，於學分課程結束後，進行第二階段專家學者共同入班參與的公開說觀課，並錄製雙語教學影片。這批教師將讓雙語教育在新北扎根，共創高品質、沉浸式的雙語學習環境。

臺師大雙語團隊計畫主持人林子斌教授表示，雙語教學不等於全英教學，仍是以學生的學科學習為主，但雙語教師能夠於日常課堂上營造讓學生接觸及使用不同語言的機會，藉此讓學生逐漸習慣語言的轉換，敢於開口說；此次特別邀請臺師大師資培育學院Keith M. Graham教授全英語授課，讓現職教師親身體驗營造雙語學習環境、中英文轉換時機、課室英文使用、多模態雙語教學法等，帶給學員不同以往的師培訓練和刺激。

學分班學員新莊高中生物老師李貞苡說，Keith教授親自示範如何帶領高中雙語學習，先透過小活動了解學生英文程度，輔以同儕熱絡互動，降低開口說英語的恐懼；這樣的實務演練，經常讓一整天的課程，就在熱鬧分享與挑戰自我的學習中結束。感謝教育局開設學分班，讓自己有不同於以往的進修體驗，未來會把雙語教學落實於自己的生物課堂，試著引導學生自然地說英語，並逐漸養成習慣，讓不同語言的溝通成為課室學習的常態。

教育局指出，為讓新北的高中各科教師均能具備雙語融入課程的設計能力，新北市自110學年度起與教育部高中優質化團隊、臺灣師大師資培育學院合作，辦理高中雙語課程教學設計增能系列工作坊、教師英語口說課程，並全國首創開設「技高雙語學分班」，培育原本專業群科教師加修雙語學分，力推技職教育國際化，並鼓勵各國中以策略聯盟，透過合作、專業培訓，產出10個科目雙語教案，讓學生能厚植語言能力、敢用英語溝通、能走向國際。