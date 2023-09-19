嘉南藥理大學藥理學院響應國際失智症月與臺南市政府衛生局於近日在南市大內區辦理「最佳時刻就是現在～憶起來大內區看電影」。嘉藥藥理學院師生成立食藥粧嘉團隊，設計一系列闖關活動提升社區民眾對失智症的認識，期盼能盡早預防失智發生，打造充滿希望的失智友善社會。

我國失智人口2022年底已達32萬人，占總人口數1.37%，其中65歲以上長者占96%，罹病者有逐漸年輕化的趨勢；世界衛生組織（WHO）已將失智症列入全球人類公共衛生的優先議題，社團法人台灣失智症會強調，無論身處何時何地，都應積極關注失智症問題與採取行動；不論早期或晚期都能在此時展開行動，以延緩及降低罹患風險，共同營造失智友善的社會。

藥理學院王四切院長表示，隨著台灣高齡人口逐年攀升，除了身體的健康，心智照顧更是需要注意的一環，鼓勵足不出戶的長輩走出家門，增進與人之間的互動，提升身體活力減少各項失能危險因子。

嘉南藥理大學錢紀銘校長表示，嘉藥長期關注環境永續、地方創生及深化在地鏈結，近年積極推動「藥食粧安」、「智慧健康」及「資源永續」為學校發展特色及目標，今年度更是通過5件教育部第三期大學社會責任實踐（USR）計畫，從初期以「在地關懷」為議題拓展至「健康促進與食品安全推動」，未來學校也將投入更多專業資源為社區提供專業服務。