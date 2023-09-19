欣逢大學新學期揭幕之際，為了迎接新生的到來，中臺科技大學於昨日舉行「新生定向輔導研習」，協助新生盡快認識校園生活環境及各種資源設備，陪伴他們開展大學新生活之想望。

為展現中臺科大的專業特色和辦學活力，中臺科大所有校院主管均穿著代表各院系特色的服裝，由陳錦杏校長帶領院長、系主任在「大學之門」迎候新生到來，進入「大學門」，行進過程中更穿插播放著「中臺校歌」，讓所有新生踏入校園便能感受成為「中臺人」的愉悅氛圍。中臺科大「新生定向輔導研習」除規劃熱鬧愉悅的歡迎式之外，另外安排「系語新知」、「我們這一班」、「校園走透透」、「夢想起飛祈願活動」等課程活動，讓新生透過活動快速獲得學校教學環境、學習資源、學習規劃的整體概念，據此作好邁向大學新里程的準備，同時也可藉由入學輔導機制，拉近新生與學長姐的距離。

品德教育與禮貌活動是中臺科大長期關注及重視的課題。因此，活動過程中特別安排謝師卡撰寫活動，鼓勵所有新生向過去辛苦教導及照顧的教師表達謝意，並提供新生謝師卡及協助寄送，讓新生們得以透過卡片，傳達之前不敢講或無法表達的感謝話語。中臺科大林政動學務長表示，開學後將規劃舉辦一系列友善校園、品德教育、四大天王來中臺科大演講、迎新演唱會、社團博覽會等精彩活動，期望新生能夠藉由多元的活動交流，感受不同的學習體驗，讓所有的新生都能找到屬於自己的全新成長體驗。