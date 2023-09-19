臺中市政府為建構青年學子國際視野及領導力，攜手東海大學於11月11、12日舉辦第三屆「臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」。

黃國榮副市長表示，本屆活動邀請到備受國人信賴，也最關注國際新聞的媒體人李四端先生擔任代言人及講師，將自身實戰經驗教授給學員，東海大學同時也延聘校內具有國際關係及外交政策的教授給予學員指導，期待以透過大手拉小手方式，拓展參與這次活動的高中生關注全球事務視野，培養跨文化溝通交流能力。今年培訓營邀請東海大學承辦，東海大學是中部最知名及最國際化的學校之一，具備前瞻及國際化的眼光及專業，這也是市府首次攜手東海大學共同合作辦理青年模擬聯合國暨國際議事培訓營活動。

黃副市長指出，台灣雖國際處境艱難，但外貿發展蓬勃，本地廠商在國外設立公司，大型企業也會派員到國外就職，因此與國際接軌非常必要，希望活動能增廣學生國際視野。

東海大學張國恩校長表示，本屆活動將於東海大學校園內舉辦，邀請全國各地高中學子參與，除邀請知名媒體人李四端先生講授第一手實務經驗外，並將由東海大學林子立教授、國際學院院長幸雅各教授等給與會學員指導，課程包含國際議事培訓、社交舞蹈教學等，歡迎對國際事務有興趣的學子踴躍參與。

活動代言人李四端表示，自己是生涯首度擔任活動的代言人。每個人自出生起，生活中的脈絡都離不開國際事務，包含交通、金融、環境乃至於國家安全，每一項都是與國際環境息息相關，牽一髮而動全身。他呼籲所有的年輕人，把自己的視野擴展到全球、國際，這次活動市府與東海大學共同籌劃精采課程，相信會帶給與會學員許多深度的知識與體驗，而這些經驗也會伴隨每位參與學生成長，期許同學們未來成為國際世界的主人。

市府秘書處謝佳蓁處長表示，本次活動導入聯合國「2030永續發展目標」（SDGs）理念，依據議題設置五個委員會，分別是「聯合國安全理事會」、「聯合國裁軍和國際安全委員會」、「聯合國經濟及社會理事會」、「聯合國人權理事會」、「聯合國環境署」，從近期國際重要時事議題發想，連結在地議題，針對人工智慧對國家安全及經濟的影響、數位鴻溝與國家發展、女權與網路性騷擾、空污防治等跨領域議題深入探討，以實際行動落實SDGs永續發展目標。

東海大學公共事務處表示，本次活動由該校公共事務處、國際學院、政治系共同安排國際關係專家、學者提供學術顧問諮詢和專業知識，包括議題研究、解決方案評估和政策建議，協助學子深度深入了解議題的本質，除此之外，東海大學擁有來自50多個國家的國際學生，本次活動也將邀請來美國、捷克、英國的大學生擔任國際觀察員，讓高中生參與之餘，能真正與國際學生進行交流，不僅提供多元文化的學習環境，也能讓高中學子能夠實際體驗跨國的文化交流與合作，理解和欣賞全球多元觀點。

市府秘書處表示，本次模擬聯合國活動延續前屆模式不收取費用，並特別針對無相關經驗的學生設計議事培訓課程，全程參與者可取得證書，同時設有多種獎項獎勵表現優秀學員；活動預計招收300名學員，自9月18日16時起受理報名至10月13日17時止，分二階段報名，第一階段於9月18日16時至10月1日17時止受理報名，由臺中市各公私立高中職學校推薦，第二階段於10月2日8時至10月13日17時止受理報名，開放個人網路報名。「2023臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營(2023 TCYMUN)官網：www.tcymun2023.com」查詢相關資訊。