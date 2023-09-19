為強化大學USR與區域城鄉發展的連結與合作，聖約翰科技大學結合在地團體及知名企業，於近日舉辦「虛實媒體暨社區文創聯展」。聖約翰科大唐彥博校長表示，聯展具體實踐USR的理念，活絡地方成長動能，創造「生活共好」及「生命共榮」的願景，期盼在大家的共同支持下，再創聖約翰輝煌歷史。

此次聯展內容涵蓋「青銀電競虛實秀」、「社區傳愛-愛的傳承演唱會」、「YAMAHA行動機具特展」、「北海岸學校跨領域共創文藝展」及「北海岸聚落農產市集展」等5大項目主題。 與會貴賓淡水區公所巫宗仁區長表示，聖約翰科大是淡水5所大學之一，積極推動多項教育部USR計畫，尤其學校擁有老人照護及觀光休閒等科系，無論是對地方的服務或是與公所的合作，一直以來深獲各界肯定。此次盛大舉辦聯展活動，是唐校長帶領學校再創高峰的呈現。未來公所將與聖約翰一起努力，做好對社區的服務與地方的照顧。

唐彥博校長指出，此次活動是他8月1日接任校長以來最盛大的一場活動，緣起教育部主導的大學社會責任USR計畫，學校肩負服務社會及深耕在地的責任。他表示，學校朝向「綠能永續」、「智慧科技」及「健康樂活」三大願景發展，在董事會支持下，不但將於校園內建造200床長照機構，同時也將新設「智慧營建管理工程系」。未來淡水地區進入聖約翰就讀的學生都會以優惠方案回饋地方。其次，學校將規劃「綠色廊道」，讓有品牌、有特色的商品進駐展示。

在活動展演方面，「虛實媒體暨社區文創聯展」展出年輕人最感興趣的「青銀電競虛實秀」，聖約翰科大結合AI創新課程，與墨圖文策股份有限公司合作，打造一場虛實融合的體驗。內容包括：「Just Dance」體感遊戲、Switch 瑪莉歐派對小遊戲及虛擬角色體驗等，讓參與民眾了解到AI和虛擬人物的潛力。

「社區傳愛-愛的傳承演唱會」邀請曾入選美國密西根搖滾傳奇名人堂及榮獲美國底特律音樂終身成就獎的者 丁羅賓漢（P . Robin Dale）老師現場演唱，優美溫暖的歌聲療癒所有與會者的心靈。「北海岸學校跨領域共創文藝展」則結合應英系張台瓊老師、淡江高中、金山高中師生，以跨團隊、跨校串聯的教學，創作出本次參展的作品。參展作品開放標價購買，也是對創作師生最好的鼓勵。

至於婆婆媽媽最感興趣的「北海岸聚落農產市集展」，則是結合新生活社會福利發展促進會、石門嵩山社區發展協會、新北市石門風箏發展協會、梅婆手創工坊、牛埔有機農場、台灣大哥大、都市蚓農及AI人工智能-動態足底壓力量測等展出攤位，內容精彩豐富。現場更販售石門農會在地農產品、有機蔬菜等，吸引民眾購買。

值得一提的是，當天的「YAMAHA行動機具特展」設置愛車選美區、YAMAHA展示區及精品博覽區，從新車、精品套件、油品，甚至到實車展示一應俱全。更有來自全台各地的1000多台機車及將近1700名車友齊聚一堂，交流玩車經驗及文化。「勁戰」車友大會師，場面壯觀，盛況空前，除讓車友進一步認識各式各樣的精緻產品之外，也締造車友難得的玩車回憶。

唐彥博校長實際體驗電競虛擬角色，了解AI和虛擬人物的潛力。(照片/聖約翰科技大學提供)

「北海岸學校跨領域共創文藝展」結合聖約翰、淡江高中及金山高中師生，以跨團隊、跨校串聯的教學，創作出本次參展的作品。(照片/聖約翰科技大學提供)

唐彥博校長參觀「YAMAHA行動機具特展」，該展區從新車、精品套件、油品，甚至到實車展示一應俱全。(照片/聖約翰科技大學提供)