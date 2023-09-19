第十七屆湖北 • 武漢臺灣周9月19日在武漢東湖國際會議中心舉行開幕式，吸引兩岸各界企業領導、台灣政商、工商團體、全國臺企聯及省市臺協會長，臺灣青年代表，兩岸專家學者等800餘人參加。參會臺胞超600人，其中160多人乘坐9月18日武漢與臺灣恢復直航的首架客機來參加。

湖北省王忠林省長。(攝/景義婷)

湖北省王忠林省長表示，歡迎來自海峽兩岸的貴賓，感謝一直以來各界商政人士對我們湖北的支持，期望未來我們能夠持續推動鄂台融合發展，增加兩岸的交流。

國民黨副主席連勝文。(攝/景義婷)

國民黨副主席連勝文致詞提到，這是第一次來到湖北，第一次看到長江，個人跟湖北的緣分非常的深，我的家人曾來到湖北祭祖等。海峽兩岸之間有很多共同合作的機會，不管是在傳統製造業還是高科技產業等等，我們一定要一同把我們的民生經濟搞好，集中力量辦大事，全力衝民生經濟。希望兩岸和平 、共創雙贏、再享高峰。

本屆臺灣周以「同心共築中國夢，攜手建設先行區」為主題。(攝/景義婷)

參加本次台灣周的台灣青年表示，這是我們第一次來到武漢，感受武漢當地的人文風情，都市繁榮的模樣也讓我們印象深刻，也趁著本次的機會拓展視野，希望未來有更多的交流活動。

本屆臺灣周以「同心共築中國夢，攜手建設先行區」為主題，由省、市共同舉辦開幕式，舉辦海峽兩岸（武漢）生物醫藥產業合作交流會、漢臺新能源和智能網聯汽車產業合作對接會、漢臺金融服務業交流合作懇談會、武漢臺協30週年慶典晚會、海峽兩岸（武漢）青年時尚創意節暨第二屆長江杯金裳獎決賽及頒獎典禮、鄂臺現代農業產業合作交流會等6項活動。

此外，本屆台灣周還將開展文化交流、青年創業、基層參訪等系列專項活動，通過廣交朋友、厚植情誼、增進福祉，為兩岸民間交流增添活力，共同追求夢想、實現理想。