十七屆湖北武漢台灣周9月19日開幕，本屆最令人期待的是來自海峽兩岸時尚服裝設計相關學系的高校與學生要一起「超越現在遇見未來」，除了交流會以外，第二屆長江杯金裳獎的總決賽與頒獎典禮正如火如荼的展開。首先登場的交流會之目的是讓來自兩岸不同學府共同專業的學生們相聚一起，透過老師們的專業點評互相交流、學習，促進彼此的成長。

這場名為預見的交流會，邀請兩岸高校學生進行分享交流，湖北美術學院學生代表喻世鵬。(攝/景義婷)

這場名為預見的交流會，邀請湖北美術學院學生代表喻世鵬、江漢大學學生代表羅毅、武漢紡織大學學生代表與樹德科技大學學生代表柯王加樂、輔仁大學學生代表鍾紀葶、台灣亞洲大學學生代表林美辰等代表進行交流與分享。兩岸師生近百人一起面對面用彼此的設計，預見未來。代表發言的學生在這場交流會上分享了許多令人印象深刻的內容，其中的一個共同點就是他們都以傳統文化為基礎，將中國風的服飾與飾品等元素融入設計中。透過文化的傳承和創新在設計作品中呈現。

樹德科技大學學生代表柯王加樂。(攝/景義婷)

值得一提的是，大陸學生發言內容特別著重於現代科技的應用。他們積極探討AI設計師和虛擬服飾課程等方面，這些將傳統文化與現代技術相結合的創新方法，為服裝設計帶來了嶄新的可能性。這種跨界融合不僅體現了學生們的創造力，還有助於推動服裝設計領域的發展。輔仁大學何兆華院長在導師反饋階段提到，設計師應找出自己的IP，讓大眾一看就知道是你，自己的核心價值是非常重要的。

此次交流會邀請眾多專家參與，為學生們提供專業的指導和評論。(攝/景義婷)

此次交流會邀請眾多專家參與，亞洲大學時尚設計學系的林青玫主任、輔仁大學的何兆華院長、執委會的朱正生評委以及台灣針織界的代表潘怡良老師，品牌創始人林禎唯等都應邀出席現場，為學生們提供專業的指導和評論。兩岸時尚設計的「遇見」與真心分享豐富了這次交流會，並為學生們的學術和職業發展提供了寶貴的建議。