臺北市西門國小及景美國小，於教育部第六屆「我的未來我作主」校園防制毒品暨霸凌微電影競賽活動中脫穎而出獲得佳績。本屆競賽參賽作品防治霸凌主題288件、防制毒品主題167件，共455件，由動畫專業及視覺傳播影像專家所成組評審團，共同評選出30部入圍影片角逐金牌獎座，而西門國小《少年家呈的煩惱》榮獲防治霸凌主題國民中小學學生組銀牌，景美國小的《迷幻柑仔店》榮獲防制毒品主題國民中小學學生組銅牌。

西門國小的作品《少年家呈的煩惱》以防治霸凌為主題，通過學童的視角，生動展現了少年家呈在面對霸凌問題時的掙扎，深刻反映了霸凌行為對學生心理和生活的影響，傳遞出友善校園和同理心的重要性，展現了他們對防制霸凌的堅定立場和對友善學習環境的熱切渴望。

景美國小的作品《迷幻柑仔店》以防制毒品為主題，通過生動的故事情節和引人入勝的表演，呈現了新型態毒品的危害性以及如何預防藥物濫用，融入了學生的創意和努力，鼓勵學生們遠離毒品，勇敢地守護自己的未來。

這次獲獎的成就不僅是對學生和師長的認可，也凸顯了教育局致力於反毒品和反霸凌的承諾，教育局表示，未來仍將持續積極推動各項工作，強化學生反毒教育、法治教育、生命教育、品德教育以及人權教育，讓學生學會尊重自己也尊重他人，營造出學生安心、師長關心、家長放心的校園環境。