駐點馬祖北竿46天，實踐在地社區服務，東海大學「橋見小路」學生團隊，以國境次北的北竿鄉橋仔村及大坵島(橋仔社區)為駐村基地，積極參與農漁村社區服務，過程中團隊成員發揮所學專長及創意，表現亮眼成功獲得農村發展及水土保持署及競賽評審委員的肯定，一舉拿下「第13屆大專生洄游農村競賽」銅獎、信義房屋SDGs永續獎及最美農村故事獎等三項大獎。

由東海大學景觀系、工業設計系和社會工作系共8名學生所組成的「橋見小路」團隊，在指導老師景觀系助理教授鄒君瑋帶領下，自今年3月起參與「第13屆大專生洄游農村競賽」，經過兩階段競賽，獲得僅有25名的駐村資格。自7月起於連江縣北竿鄉展開為期46天的駐村工作，在資源盤點後以「人情WAY、地方WAY、海產WAY」作為駐村三大營造主軸，期間不僅參與社區淨灘活動，以海洋廢棄物創作裝置藝術穿越時空成為打卡空間，重點營造阿南境石排屋舊聚落廢墟美學，訪談地方人物及編輯社區故事，並進行「北竿雌光螢｣食物「姬馬陸｣之棲地植生復育，最後將這些製作成社區寶藏圖做為遊客觀光導覽資料；此外，還行銷地方特色產品，延續去年開辦的手護大坵行動，為大坵梅花鹿建置生物炭淨化飲水池，成功解決梅花鹿棲地環境嚴重缺水的問題。

東海大學洄游農村團隊駐村計畫成果受到連江縣政府與北竿當地社區之稱許，指導老師鄒君瑋表示，東海大學景觀學系一直以來都鼓勵學生參與社區服務和實踐，培養他們的社會責任感，而橋見小路團隊的駐村過程就是最佳的示範，他們透過前往北竿橋仔社區，協助社區營造、生態保育，並深入了解閩東當地文化，以促進社區的永續發展。