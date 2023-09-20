號稱臺灣影史首部結合拉力賽、親情以及勵志的電影，《我和我的賽車老爸》，目前正在全臺上映，好口碑持續延燒中，該片還獲得臺灣首部馬來西亞電影節閉幕片入圍肯定。劇中不但找來獲金鐘肯定的温昇豪，以及馬來西亞演員陳澤耀主演，導演張書瑋更以深厚的實力與技巧，成為近年臺灣新銳導演中備受矚目的一顆星。

張書瑋為義守大學「傳播與設計學院」大眾傳播學系畢業的校友，本身也是高雄人的他，在《我和我的賽車老爸》全片中有超過百分之七十在高雄取景；除了導演本人，片中的溫昇豪、特別演出邵雨薇、主題曲〈南風〉的演唱者許富凱等人，也都是高雄人。張書瑋在首映會上指出，非常高興能在故鄉拍電影，並透過鏡頭讓更多人看見高雄的美與感動。在分享電影創作過程時，張書瑋表示，因為高雄是自己的家鄉，而在求學過程中深刻感受南北資源差異，所以很希望能將影視產業帶來高雄，帶動在地的發展。

張書瑋很感謝義守大學的提攜，在學期間學習的資源豐沛，不僅開拓對影視產業的視野，更啟蒙他對電影的想像與創作，更感動的是，即便已經畢業，還能從系上得到資源與幫助。義守大學大眾傳播學系主任林崇能表示，張書瑋能在大傳系畢業後仍然保持對於電影的熱情，持續不斷地在影視產業中成長與尋求突破，《我和我的賽車老爸》這部電影，不只讓大家看見高雄不同的風貌，同時更讓外界看到義大學子的專業亮眼表現，這也是義守大學一直鼓勵年輕世代勇於追求夢想，並把握每次的學習機會，從經驗中獲取養分茁長自我。