真理大學姊妹校之一的日本星城大學因疫情之故而延期的海外參訪，活動於今年九月重新啟航。此次星城大學由副校長盧聰明帶領6名該校學生展開爲期約一個星期的台灣修學與實習旅行。星城大學此行的第3天來到真理大學，真理大學除了以專題簡報呈現該校與地方創生執行的成果外，也誠摯邀請星城大學學生來真理學習，以利兩國在地方創生的相互學習。

創建於1941年的日本星城大學位於愛知縣東海市，2002年經改制後開設大學教育，是日本境內知名的私立大學，星城大學致力加深與以亞洲為首的國際交流，推動教育和研究雙方面的國際合作，期許學生擁有廣泛的「國際性」涵養。此次星城大學在真理大學的學習交流中，李沿儒主任分享自己帶領真大學生地方創生的經驗與星城大學師生分享，李主任自2009年始，開始帶領學生投入社區服務工作，先與鄰近的社區三芝農會打響三芝茭白筍的網路聲量，吸引更多人潮進入三芝，同時在教育部偏鄉數位應用計畫下，繼續推動桃園泰雅族部落「三光五月桃」的品牌知名度，且帶領同學實地參與摘種與採收的完整過程，藉此實踐社區服務的精神與讓同學體會農耕的辛苦，這項計畫前後拿下教育部資訊志工團體金質獎與銀質獎等，共計八座獎牌，也是教育部鼓勵各大專院校USR成果中獲獎最多的單一系所。

李沿儒主任與陳雅齡主任皆表示，目前真大在地方創生有許多經驗，再加上近期將推廣長照課程嘉惠社區居民與該校學生，因此非常希望能促成兩校合作，屆時帶領真大師生前往日本參觀其在地方創生與高齡照護的具體成果，藉由實地參訪提供真大在教學與地方創生的借鏡參考。