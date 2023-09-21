昨日舉行「USR大學公民調查頒獎典禮」，國立暨南國際大學是唯一學生數6000人以下中型大學，獲得最新一期USR計劃補助最高5件全拿的學校，並獲得USR大學公民公立一般中型大學組第一名，由校長武東星代表受獎。武東星表示，暨大是一所兼具國際思維與在地實踐的綜合型大學，未來將往「成為精緻且具永續特色的國際名校」邁進。

暨大為台灣所有大學中USR的佼佼者，不僅擁有148公頃的廣大校園，也是世界綠色大學(GreenMetric World University Ranking)位列第44的大學。在過去僑教的基礎之下，海外聯招會也設在暨大，負責全台132所（71所公私立大學校院以及61所技職校院）大學海外僑生（華裔子弟）回國升學的重責大任。也因此，擁有國際接軌與海外招生的優勢。再加上位於得天獨厚的埔里，早期即是原漢的集散地，連結在地的原住民（賽德克、布農、泰雅、邵族）部落與傳統的農業（茭白筍、百香果），以再加上知名觀光景點大日月潭風景區加持之下。構成暨大強大在地實踐的元素與後盾。

暨大經歷了科技部「人文實踐與社會創新計畫」與「大學與地方政府合作推動地方人文發展與跨域治理計畫」兩個計畫10餘年的支持之下，近年在大學社會責任(University Social Responsibility, USR) 發展成為國內推動USR的第一品牌。今年也在教育部高教深耕計畫中表現優異，獲補助款在全台灣公立一般中型大學中屬最高額度，所提的五項USR計畫全數過關，亦取得補助最高額度。分別為人文學院的『暨大「相遇東南亞」的啟示：共耘RAMTAU香料共和園』；教育學院的『Walk Tall:戶外教育學習生態系統創新計畫』；水沙連學院的『水沙連未來教育行動聯盟』；管理學院的『水沙連產業永續發展計畫-產業鏈結x跨域人才x國際合作』；以及科技學院的『綠色水沙連永續價值與人才培育升級計畫:科技x循環x淨零』。以上最為亮眼的為管理學院與科技學院的計畫均獲得國內USR最高額度的「永續發展類國際合作型」計畫，補助金額各為950萬。

暨大今年接續成立「護理系」與「護理暨健康福祉學院」深化在地實踐的角色，積極回應政府護理人才短缺的問題。未來也將投資上億元改建學生宿舍、啟動頂級管家式宿舍管理BOT招商、已完成建構全台最大的雙語真人圖書館與語言中心、全新開幕學生餐廳園區、共享機車租借、中彰投苗生活圈月票搭乘台灣好行直接進入校園699吃到飽。去年暨大透過募款700萬大幅改善願景學生（中低收、特殊境遇、近貧家庭學生）的生活狀況並提供獎助學金。今年將加大力度，強調拔尖與卓越方案，將啟動大師與菁英學生計畫，針對頂尖菁英教授額外加薪，達到留才攬才的目的，與行政院副院長鄭文燦在頒獎典禮中揭櫫的人才永續方案不謀而合。在過去暨大是一所「兼具國際思維與在地實踐的綜合型大學」；而未來將朝向「成為精緻且具永續特色的國際名校」而邁進。

天下雜誌昨日舉行USR大學公民調查頒獎，獲獎者合影。(照片/國立暨南國際大學提供)

校長武東星（左）、主秘曾永平一同合影留念。(照片/國立暨南國際大學提供)