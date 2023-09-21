南華大學與台北經營管理研究院共同主辦，大林鎮公所、大林鎮民代表會、大林萬國戲院共同辦理的「2023現代華佗大林開講」，日前邀請嘉義長庚醫院精神科主任蘇建安，以「失眠的西醫治療」為題，與大家分享失眠的成因。

台北經營管理研究院院長，同時也是南華大學兼任講座教授的陳明璋教授為演講引言時指出，命以睡為先，若睡不好生命便失去一大半，睡得好便成功一大半，蘇建安主任畢業於中山醫大及長庚臨床醫學研究所，專攻於睡眠障礙及情緒性相關研究，此次相當難得邀請到蘇建安主任演講，分享相關健康資訊。

南華大學副校長林辰璋表示，隨著年紀增長，睡眠品質降低，透過蘇建安主任的教導，可以讓大家學習照顧睡眠品質的方法，如何在短時間內休息讓精神和氣色更好，同時也感謝陳明璋院長的牽線，促成健康講座的舉辦，讓南華的USR大學社會責任得以在大林落實，與民眾實踐共好。

蘇建安主任指出，人的平均睡眠時間為六至八小時，每個人的睡眠需求不同，可為晚上睡眠7小時加上白天睡眠1小時，但不要睡過多，也不需要與別人比較彼此間的睡眠時間多少。睡眠腦波可分成非快速動眼期及快速動眼期，基本睡眠循環則是兩週期循環交替所形成，一個晚上約有3至5週期；非快速動眼期又可分為兩個不同的睡眠階段，睡眠開始一至兩小時即可進入熟睡期(stage3及4)，進入熟睡期前則是淺睡期(stage1及2)，熟睡期被認為是最能恢復體力的睡眠期。

蘇建安也提到，生理時鐘是以「太陽」來做調節，俗語「日出而作，日落而息」，便是如此的道理。大腦是透過「松果體」辨別光線來分泌褪黑激素，若睡前看手機或是睡覺開燈，光線會影響褪黑激素的分泌，從而影響睡眠品質，作息跟生理時鐘要同步才能養成更好的精神及睡眠品質，老年人的睡眠品質不好，是因為褪黑激素會隨老化而減少分泌，有睡眠障礙的人建議找專科醫師幫忙，不要自己亂吃安眠藥。

在失眠的非藥物治療上，蘇建安醫師主任推薦大家「好眠十招」，包含營造睡眠環境、規律的作息及保持健康生活型態等，以及每日填寫「睡眠日記」，藉由紀錄來慢慢改善自己的睡眠品質。另外，在藥物治療上，蘇建安則抱持「當用則用，能省則省」的原則， 必須請精神科醫師判斷是否有額外疾病所導致失眠，並且建議大家於吃藥期間，也要同步觀察自己在好眠十招中是否有沒做好的地方，專業的醫師建議加上藥物及自我檢視調整才能更好的治療安眠問題。

「2023現代華佗大林開講」健康講座，下一場將於10月6日登場，邀請養生達人楊銀富為大家主講「老人照護與健康管理」，歡迎大家踴躍參加，並從講座中吸取寶貴的保健資訊。

南華大學舉辦健康講座，邀請嘉義長庚醫院精神科蘇建安主任談「失眠的西醫治療」。(照片/南華大學提供)